تفاصيل كارت ميزة بنك مصر للخصم الفوري.. التعامل بها داخل مصر فقط

أُصدر كارت ميزة بنك مصر للخصم الفوري، في إطار التفاعل مع سياسات الدولة للتوسع في قنوات الدفع الإلكترونية في إطار مبادرات مجلس المدفوعات القومي وتحت رعاية البنك المركزي المصري، واستكمالًا لدور بنك مصر الريادي في مجال خدمات الدفع الإلكترونية، وهي بطاقة محلية تستخدم في عمليات الدفع الإلكتروني، كأول بطاقة مدفوعات ذكية، في مصر تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية "ميزة"، والتي تعد أول بطاقة دفع محلية تحمل شعار الشبكة المحلية للمدفوعات عن طريق شركة بنوك مصر 123.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» التفاصيل الكاملة حول كارت ميزة بنك مصر، مزاياه، خصائص بطاقة ميزة المدفوعة مقدما للشركات، وفقا لما أعلنه بنك مصر، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد والبنوك على مدار الساعة.

تفاصيل كارت ميزة بنك مصر

ـ أول بطاقة مدفوعات ذكية تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية «ميزة» بالتعاون مع شركة إي فايننس e-finance.

ـ أول بطاقة دفع محلية تحمل شعار الشبكة المحلية للمدفوعات عن طريق شركة بنوك مصر 123.

ـ التعامل بها داخل مصر فقط.

ـ تستخدم في تنفيذ عمليات السحب النقدي والشراء الآمن من نقاط البيع المنتشرة داخل الجمهورية مما يساهم بشكل كبير في تنفيذ وتطبيق خطة الشمول المالي والمجتمع الرقمي اللانقدي كأحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر2030.

ـ تصدر بطاقة «ميزة» كبطاقات مدفوعة القيمة مقدماً لشرائح العملاء المختلفة.

مزايا كارت ميزة بنك مصر للخصم الفوري

ـ مدة صلاحية البطاقات 5 سنوات.

ـ تصدر البطاقة من خلال فتح حساب جاري، حساب توفير، أو حساب يوم بيوم بالبنك.

ـ تستخدم في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل مصر.

ـ إمكانية ربط أكثر من حساب على البطاقة الواحدة حيث تتيح تلك الخاصية ربط عدة حسابات إضافية "جارى، توفير، شهادات، وبحد أقصى 6 حسابات بخلاف الحساب الأساسي.

ـ إمكانية إجراء التحويل بين الحسابات الخاصة بحامل البطاقة حسب رغبته وذلك من خلال آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر.

ـ الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال جميع آلات الصراف الألى ATM الخاصة ببنك مصر على مدار 24 ساعة.

ـ الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال الاشتراك بخدمة البنك الفوري المجانية المتاحة بموقع البنك.