بنك مصر يستبدل بطاقة المعاشات بـ«ميزة» بخدماتها المتميزة

أصدر بنك مصر، بطاقات «ميزة» المدفوعة مقدمًا لأصحاب المعاشات وتشغيلها، والتي تتيح لأصحاب المعاشات العديد من المزايا لحامليها منها إمكانية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر والبنوك الأخرى، والشراء من كافة التجار داخل مصر، الشراء عن طريق الإنترنت، استخدام البطاقة في سداد المدفوعات الحكومية المختلفة، إمكانية الحصول على خدمات القرض الشخصي، فضلًا عن تقديم مجموعة متميزة من التسهيلات الأخرى.

ويأتي ذلك تماشيًا مع خطة الدولة في استبدال المنظومة الحالية لبطاقة المعاشات التابعة لوزارة المالية ببطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا.

وتسهيلًا على أصحاب المعاشات، تم تخصيص الخط الساخن رقم 19680 لخدمة حاملي بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا لأصحاب المعاشات، ولمعرفة أقرب فرع لاستبدال بطاقة المعاشات فيمكن التوجه لأقرب ماكينة صراف آلي تابعة لبنك مصر، وإدخال بطاقة المعاشات الحالية في المكان المخصص لها؛ لمعرفة أسماء الفروع الخاصة ببنك مصر، والتي يمكنه التوجه لأيًا منها واستبدال بطاقته الحالية بالبطاقة الجديدة فقط، بتقديم بطاقة الرقم القومي الخاصة به، واستيفاء طلب إصدار البطاقة واستلام البطاقة الجديدة فورًا، كما يمكن لحامل بطاقة المعاشات الحالية الاتصال بالخط الساخن لمعرفة فروع بنك مصر المقدمة للخدمة.

ويأتي إصدار بنك مصر لبطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا لأصحاب المعاشات، في إطار تعزيز جهود الشمول المالي وزيادة الوعي المصرفي لدى الشرائح غير المتعاملة مع البنوك، وضم فئات مجتمعية أكثر للتعامل مع القطاع المصرفي لما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.

ويسعى بنك مصر دائمًا لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الالكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، ويعمل بنك مصر لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاح طويل المدى، والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائمًا التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.