20 طائرا بـ1500 جنيه.. كيف تستفيد من مشروع البط المدعم في البحيرة

تسعى محافظة البحيرة لتنمية وتطوير العديد من المشروعات في شتى القطاعات، واستهدفت خلال الفترة الأخيرة تنمية المشروعات الإنتاجية، التي تحقق عائد مادي كبير للمواطنين، وتساهم في تحقيق أقصى استفادة والمساهمة في توفير فرص العمل.

ولفت اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى الجهود المبذولة لدعم القرية البحراوية، وتحويلها إلى قرية منتجة، وتكثيف الجهود لزيادة فرص العمل ودعم المرأة المعيلة، عن طريق العديد من المشروعات المنفذة لدعم الأسر، والمساهمة فى إنشاء العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها، ما يساهم بشكل مباشر في خدمة أبناء القرى، وتقديم الدعم لتلك المشروعات خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً.

دعم مشروع تربية البط بـ 5 ملايين جنيه

وقال محافظ البحيرة، إن الوحدات المحلية تدعم بشكل مباشر مشروع تربية البط بقيمة 5 ملايين جنيها، الذي يهدف إلى توفير مصادر بديلة للحوم، وضبط أسعارها بالأسواق وتوفير فرص عمل ودخل إضافي لأبناء القرى، المشروع الذي لاقى إقبالا كبيرا من المواطنين من خلال التقدم للمشروع، وتواجد عدد كبير من المتقدمين بقوائم الانتظار.

1927 مستفيد من مشروع البط بالبحيرة

وقال «آمنة»، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه تم خلال الفترة السابقة إنهاء أربعة مراحل من مشروع تربية البط، استفاد منها عدد 1927 مواطنا حتى الآن، بإجمالي 38 ألف و540 طائر، جرى توزيعهم بمعرفة مسؤولي الوحدات المحلية بالقرى المختلفة بمحافظة البحيرة، وذلك عن طريق التقدم من قبل

تحقيق تنمية اقتصادية ومواجهة البطالة

وأوضح «أمنة»، أن تلك المشروعات تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على مواجهة البطالة بالقرى، إلى جانب ضبط أسعار الطيور في الأسواق، والقضاء على جشع التجار وتوفير لحوم الطيور بين جميع المستويات، ولفت إلى توزيع 660 بطة بقرية نديبة التابعة لمركز دمنهور، وكذلك 480 بطة بقرية محلة الأمير برشيد.

كيفية الاستفادة من مشروع تربية البط

يتم اختيار الأُسر المستهدفة عن طريق مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة، على أن يتم توفير سلالات البط من قبل مديرية الزراعة، ويتم توزيعها عن طريق الوحدات المحلية على السيدات المستفيدات، ويكون بواقع 1500 جنيه لكل سيدة قيمة شراء 20 بطة، ومتطلبات تغذية البط من الأعلاف على مدار 3 شهور، في الوقت الذي تقوم مديرية الطب البيطري بتوفير التحصينات اللازمة للطيور.