حياة كريمة في بني سويف: 12 مليار جنيه لتنفيذ 1600 مشروع خدمي

تعد مبادرة «حياة كريمة» دفعة كبيرة نحو الارتقاء بجودة ومستوى معيشة المواطنين بقرى بني سويف بشكل خاص، وقرى الريف المصري بصفة عامة، وتحظى بمتابعة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يجرى تنفيذ أكثر من 1600 مشروع في 66 قرية وتوابعها بمركزي ببا وناصر بتكلفة استثمارية تتجاوز 12 مليار جنيه.

مبادرة حياة كريمة في بني سويف تغير حياة القرى

66 قرية وتوابعها في مركزي ناصر وببا ببني سويف تتغير الحياة داخلها بالكامل، من خلال مشروعات تتم على قدم وساق، وعبر معدلات إنجاز غير مسبوقة، مدارس جديدة ورصف طرق ومجمع للخدمات يضم مكاتب بريد وسجلات مدنية ومكاتب تموين وتضامن إجتماعي وغيرها من المصالح الحكومية، ومراكز طبية وبنية أساسية وتحتية من توفير مياه نظيفة وإنشاء مشروعات للصرف الصحي كذلك خطوط إنترنت عالية السرعة وكهرباء وغاز طبيعي.

«غنيم» عن مشروعات مبادرة حياة كريمة في بني سويف: معدلات الإنجاز بالمشروعات قياسية

وقال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، إن معدل الإنجار في تنفيذ المشروعات يسير بمعدلات قياسية، وخلال بضعة أشهر، ستشاهدون مشروعات قائمة، والأن هناك مشروعات وصلت نسب تنفيذها إلى 60%.

محافظ بني سويف: القيادة السياسية مهتمة بتحسين معيشة المواطن المصري

ودعا المحافظ القيادات الطبيعية والشباب بتوعية المواطنين وإطلاعهم على حجم ونوعية الجهود التي تبذلها الدولة، خاصة المشروع الرئاسي لتطوير قري الريف المصري الذي سينقل الريف إلى مستوى غير معهود في مستوى جودة المرافق والخدمات، مؤكداً أن المشروع هو الأضخم من نوعه الذي يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطن البسيط بالقرى، وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي والدراية الكاملة من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطن البسيط ومتطلبات تحسين جودتها.

«غنيم»: ما أنجره السيسي في 8 سنوات غير مسبوق

وشدًد المحافظ على أهمية أن يشعر المواطن بأنه شريك في تلك المشروعات الجاري تنفيذها، وأن بلده تتغير وأن ما تم إنجازه خلال حوالي 8 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد إنجازاً غير مسبوق، ويؤكد أن الدولة المصرية سلكت الاتجاه الصحيح وتسير بخطى سريعة ومدروسة نحو التنمية، واتجهت بنجاح من فترة ما قبل ثورة 30 يونيو المجيدة، التي شهدت محاولات للتخريب والهدم وتغيير الهوية إلى مرحلة ما بعد الثورة والتي نشاهد الآن فيها التنمية والبناء وتحسين مستوى معيشة المواطن وأمن واستقرار في كافة ربوع الوطن.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في بني سويف يُشيد بمبادرة حياة كريمة

من جانبه أشاد حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة، بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري«حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير وتنمية قرى الريف المصري قائلا: «يُعد ذلك المشروع هو مشروع القرن للمصريين بصفة عامة والريف المصري بصفة خاصة، بالفعل مشروع قومي ومبادرة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث يعمل على تطوير شامل لكافة نواحي الحياة بالريف المصري».

وأضاف أمين حزب مستقبل وطن في بني سويف: «الرئيس وعد فأوفى، قال سابقًا نرغب في حياة كريمة تليق بالمصريين وبالفعل يفي بوعده، أكثر من 1000 قرية مصرية يتم تغييرها بشكل كامل ضمن المرحلة الأولى للمشروع، آلاف المشروعات في كافة القطاعات، ولدينا هنا في محافظة بني سويف 66 قرية إضافة إلى التوابع يجرى تطويرها بالكامل، يٌنفذ بها اكثر من 1600 مشروع بتكلفة تتخطى 12 مليار جنيه».