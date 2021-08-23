«ETC» مولود جديد بالفضاء التليفزيوني المصري خلال أسابيع

قررت شركة «لايت الفضائية»، تغيير اسم القناة المملوكة لها من اسمها القديم «LTC» إلى «ETC»، وذلك تمهيدا لانطلاق القناة خلال أسابيع بثوب مختلف تماما، وذلك في إطار سعيها لدخول عالم المنافسة في الفضاء التليفزيوني المصري.

رئيس مجلس إدارة «لايت الفضائية»: القناة بمحتواها الجديد ستفاجئ الجميع

وكشف هانى العتال رئيس مجلس إدارة شركة «لايت الفضائية»، أن القناة بمحتواها الجديد ستكون مفاجأة للجميع، حيث قرر تغيير البرامج على مستوى الشكل والمضمون، من خلال مذيعين وأطقم عمل جديدة بالكامل، حيث تم اختيار الجميع بعناية فائقة.

وأشار العتال، إلى أنه لم يتعجل انطلاق قناة «ETC» لإصراره على تجهيزها والظهور بالشكل الذي يليق بالإعلام المصري، رغم تحمله كافة الأعباء المالية الشهرية في الفترة الماضية من إيجارات لشارة البث والأستوديو وغير ذلك، ولكنه قام بتجهيز الأستوديو خلال هذه الفترة بأحدث أجهزة التصوير والإضاءة وكذلك أستوديو التنفيذ وكاميرات التصوير الخارجي وبات الآن جاهز للانطلاق .

وأكد العتال، أن القناة ستكون متزنة ومنبر إيجابى للشأن المصري، وتتحدث فىي كل ما يهم المصريين على المستويين الداخلي والخارجي بشفافية كاملة للصالح الوطنى بمختلف المجالات، مشير إلى أنه تحدث مع مقدمي البرامج وطالبهم باستخدام الانتقاد المتزن لكشف وتصويب الأخطاء والعمل على حلها بالمجتمع المصري مع الحفاظ على مصالح البلاد.

وعن نوعية البرامج المقدمة، أشار رئيس مجلس إدارة «ETC»، إلى أن القناة ستنطلق ببرنامج سياسي وآخر رياضي وثالث صباحي، بالإضافة إلى الدراما الجديدة سواء المصرية أو العربية أو الأجنبية المدبلجة، وستزيد البرامج تباعا بعد الظهور.

وأنهى العتال حديثه، بأن قرر خوض تجربة صناعة الإعلام والاستثمار فيه لقناعاته بأن فرصة النجاح كبيرة للغاية خاصة وأن شركاءه هم أقوى الوكالات الإعلانية بالسوق المصري والعربي، وهي وكالة "POD"، وأن القناة ستمثل الأسرة المصرية وكل المصريين بمختلف طبقاتهم.