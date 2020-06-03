أسامة هيكل: الإعلام صناعة تأثير.. "لو مذيع مش مؤثر يقفل أحسن"

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الإعلام يُعد صناعة تأثير، وإذا لم يؤثر أي إعلامي أو مذيع فكأنه لا يعمل في الإعلام وعليه الإغلاق أفضل، "إذا لم تؤثر يبقى إنت كده مش بتشتغل إعلام وأقفل أحسن، إما تطور نفسك أو تقفل الباب من الأصل"، موضحًا أن هناك 3 بدائل للإعلاميين غير المؤثرين ليس لهم رابع، أولهم التطوير من نفسه من أجل محاكاة الحياة الجديدة والتطور التكنولوجي الجديد، والثاني أن يظل جالس على أوهام قديمة ووقتها سيخرج من السباق تدريجيا و"الناس هتضايق منه".

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، أن البديل الثالث هو أن يغلق بإرادته ويتوقف عن المنافسة طالما لا يستطيع التنافس وليس لديه قدرة على ذلك، موضحًا في الوقت ذاته أن هناك دولًا كثيرة استغنت عن إعلامها الحكومي والرسمي أمام القنوات الخاصة في دولها، ولكن في مصر هناك شيء مختلف، "مصر متقدرش تعمل ده لازم يكون إعلام الدولة موجود".

وأكد وزير الدولة للإعلام، أنه من الضروري استمرار عمل الإعلام الرسمي للدولة من أجل تنفيد الشائعات، " يعني لو الدنيا كلها كتبت حاجات غلط، يبقى الإعلام الرسمي للدولة هو المرجعية بتاعتك، لو القناة خاصة قالت معلومة تختلف عن القناة بتاعة الدولة يبقى الأصل فيها معلومة الدولة، احنا عاملين الإعلام الرسمي عشان كده، وهذا الحديث ليس ضد حرية الراي والتعبير".