«مشهد يسر الناظرين».. غسيل الكعبة بماء الورد الممتزج بماء زمزم «فيديو»

انتهت عملية غسيل الكعبة المشرفة التي حدد لها اليوم الاثنين الموافق 15 محرم، الذي كان الأقل كثافة من حيث الأعداد بالحرم الشريف بعد موسم الحج، وذلك بعد أمر ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي قصر غسيلها هذا العام على مرة واحدة فقط بدلا من مرتين كما كان متبعا من قبل، في ظل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

إقامة معرض لأدوات غسيل الكعبة

وقام الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بغسل الكعبة اليوم، نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتزامنا مع تلك المناسبة، أقامت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين معرضا يتضمن جميع الأداوات التي تستخدم في غسيل الكعبة، ودشنه أيضا الأمير خالد الفيصل، في مشهد يتابعه كثير من مسلمي العالم.

غسيل الكعبة مرة واحدة فقط خلال العام الحالي

وجرى غسيل الكعبة بماء الورد الممتزج بماء زمزم، فيما ذكرت قناة «الإخبارية» السعودية أنه جرى اختيار اليوم لضمان مغادرة جميع حجاج بيت الله الحرام، وحتى تكون ساحات الحرم بها أقل كثافة عددية.

وذكرت أيضا أنه كان يجري غسيل الكعبة مرتين كل عام، واحدة في الخامس عشر من شهر شعبان، والثانية في شهر محرم، فيما أمر العاهل السعودي هذا العام بأن يكون غسيل الكعبة مرة واحدة وحدد لها يوم الخامس عشر من محرم الذي وافق اليوم الاثنين.

«السديس» يشيد بموافقة العاهل السعودي على غسيل الكعبة

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أمس، أنه صدرت الموافقة من الملك سلمان، على غسيل الكعبة المشرفة يوم الاثنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس». وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن القيادة السعودية تولي الحرمين الشريفين وقاصديهما رعاية خاصة.

وأضاف أن «هذه الموافقة جاءت لتؤكد حرص هذه البلاد المباركة وتعظيمها لشعائر الله، ومن ذلك غسيل الكعبة المشرفة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي».

وتقدم الشيخ السديس، بالشكر إلى العاهل السعودي، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، داعيا بأن «يديم عليهما ثوب الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه».