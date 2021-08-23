كيفية إجراء اختبار الهيئة بكلية الشرطة.. خطوتان للالتحاق بالأكاديمية

إقبال كبير تشهده أكاديمة الشرطة من قبل الطلاب الحاصلين على شهادتي الثانوية العامة والأزهرية وذلك للتقديم فيها، إذ أعلنت الأكاديمية عن إجراء الاختبارات المقررة ليتمكن الطلاب من التأهل للالتحاق بها عقب اجتياز تلك الاختبارات بنجاح وأهمها اختبار الهيئة.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» كيفية وخطوات إجراء اختبار الهيئة بكلية الشرطة:

عدد من الاختبارات يجريها الطلاب وصولاً إلى اختبار الهيئة، إذ يخضع الطالب في البداية لاختبار تحريري عن طريق الحاسب الآلي متعلق بدليل الطالب للمعلومات العامة، حيث يتم تسليمه له مع كراسة الالتحاق.

تتضمن الخطوة الثانية في مثول الطالب أمام اللجنة المشكلة للقيام باختبار الهيئة، حيث يطبق أعضاء اللجنة معايير المفاضلة والتي ينص عليها قانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية وذلك للوصول إلى أعلى معدلات انتقاء أفضل العناصر.

كلية الشرطة تضع مخطط وبرامج للارتقاء بالمناخ التعليمي

وبعد اجتياز الطالب اختبار الهيئة وقبوله في كلية الشرطة وبمجرد التحاقه بمقاعد الدراسة تعمل كلية الشرطة على وضع خطط وبرامج متكاملة ومتناغمة وذلك لتخريج دفعة متكاملة ولإعداد خريجيين لدية المقومات الأساسية والثانوية في التعامل مع المجتمع، وتهدف كلية لشرطة خلال برنامجها التعليمي إلى تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، وذلك عن طريق الاهتمام بعناصر ومقومات نجاحها التى تشمل: «أعضاء هيئة التدريس، وطريقة وأسلوب التدريس بالإضافة إلى المقررات والموارد التعليمية المتاحة»، ولا بد أن تتوافق تلك الخطة في التطوير مع تطورات وتحديات العمل الأمنى وبما يسمح بتكوين كوادر تلائم احتياجاته.

الأكاديمية تشجع خريجيها على الابتعاث إلى الخارج

كما تعمل الأكاديمية بشكل جاد ومتفاني على توفير مناخ دراسى ملائم للطالب لتلبية احتياجاته وطموحه بما يتناسب مع قدراته المعرفية والتعليمية، الامر الذي يؤدي إلى منحه فرصة لاستغلال مهاراته الفكرية وقدراته الذهنية على التعلم والإنتاج، كما تحرص الأكاديمية بعد تخريج طلابها برتبة ضابط على حصولهم علي الدراسات العليا بالإضافة إلى إرسالهم بعثات إلى الخارج للحصول على شهادات علمية وامنية في الدراسات المتخصصة.