السجيني: إعادة تقديم مشروع قانون الحيوانات الخطرة أكتوبر المقبل

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيعيد تقديم مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، في دور الانعقاد الجديد «أكتوبر المقبل»، إذ لم يتثنى مناقشته في دور الانعقاد الأول بسبب ضيق الوقت، وازدحام الأجندة التشريعية، رغم إحالته من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى لجان مشتركة لمناقشته.

شكاوى عديدة بسبب حيازة كلاب خطرة

وقال السجيني في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع القانون، يتضمن إجراءات حيازة وتداول الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، مبينا أن لجنة الإدارة المحلية، كانت تلقت شكاوى من المواطنين، بسبب حيازة كثير من الأشخاص لكلاب خطرة داخل منازلهم، ما يؤدي إلى ترويع الأمنين والأطفال.

18 عاما شرطا لحيازة الكلب

وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن مشروع القانون، يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة في الأماكن العامة، ويلزم حائزها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، التي يصدر قرار بتحديدها من الوزير.

وأوضح أن مشروع القانون، يشترط ألا يقل سن مصطحب الكلب، عن ثمانية عشر عاما، مع تخصيص رقم للكلب وشريحة مثبتة عليه تعلمهما الجهة الإدارية لمعرفة نوع الكلب وسنه وحصوله على الجرعات التطعيمية اللازمة.

إجراءات حيازة الكلاب الخطرة

ويتضمن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة عدد من الإجراءات الهامة فى هذا الشأن:

- حائز الكلب ملتزم بوضع لوحة معدنية تحمل رقم مسلسل، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة.

- إلزم حائز الكلب على تكميم الكلاب، وتُقيده بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.

- يلتزم حائز الحيوانات الخطرة، باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها.

عقوبات حيازة الكلاب بدون ترخيص

يعاقب القانون كل من حاز كلب خطر بدون ترخيص بالحبس مدة من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر.

كما يعاقب بالحبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه لعدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء.

ويعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل شخص حائز لكلب مفترس، وأفضى عن ذلك الاعتداء إلى الموت.

يعاقب بالحبس وغرامة 300 ألف كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.