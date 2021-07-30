الكلاب الضالة تسكن رصيف محطة قطارات المحلة.. «صور»

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حالة من الغضب بين أهالي المدينة بسبب انتشار الكلاب الضالة والحمير أعلي ارصفه محطة قطارات المدينة، وسط تجاهل القيادات التنفيذية ومسئولي هيئه السكك الحديدية أعمال التطوير ورفع كفاء الخدمات المقدمه لكافة أبناء المدينة العمالية.

محطة قطارات المحلة شبه مهجورة

ورصدت «الوطن» انتشار الكلاب الضالة والحمير برصيف محطة القطارات مما تسبب في إرهاب حياة المارة أثناء استقلالهم القطارات اليومية، وعبر «حسين محمود»، من أهالي المدينة عن استيائه لتجاهل المسئولين استغاثات المحلاوية وعدم استكمال خطة تطوير محطة قطارات مدينة المحلة والتي تعد إحدى قلاع المدينة.

المحلاوية يناشدون المحافظ مخاطبة الجهات المعنية بالهيئة السكك الحديدية لاستكمال أعمال التطوير

وناشدت سوسن عليوة موظفة حكومية، الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، بضرورة مخاطبة الجهات المعنية بهيئة السكك الحديدية لاستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءه الخدمات للمواطنين وتأمين أرواحهم ضد أخطار الكلاب الضالة والحمير: «كل الشكر لكل مسئول يخدم بلده ويراعي الله في قضاء جوائج الناس وفعلا حال محطة قطارات السكك الحديدية بالمحلة لايسر عدو ولا حبيب».