النانوتكنولوجي مستقبل الزراعة الذكية.. استثمارات بأكثر من تريليون دولار

تعد تقنية «النانو» محورا أساسيا في العلوم الحديثة وامتدت تطبيقاتها إلى معظم العلوم البيولوجية والزراعية وغيرها من العلوم الأساسية، ويمتلك مركز البحوث الزراعية معملاً مركزياً للنانوتكنولوجي نتعرف في النقاط التالية على أهمية النانو تكنولوجي في الزراعة وفقاً لوزارة الزراعة.

- حققت تقنية النانو معدلات تنموية عالية للدول المتقدمة حيث بلغت الاستثمارات العالمية باستخدام هذه التقنية الحديثة إلى أكثر من تريليون دولار.

- تقنيات «النانوتكنولوجي» هي العلم الذي يهتم بدراسة ومعالجة المادة على المستوى الذري أو الجزيئي للحصول على مواد ذات حجم نانومتري وشكل محدد ولها خواص جديدة وفريدة.

- تعمل تقنية النانو تكنولوجي على تحقيق العديد من الأهداف لقطاع الزراعة بما يخدم استراتيجية التنمية الزراعية وذلك من خلال إيجاد حلول نانوتكنولوجية للمشاكل التي تواجه الزراعة.

- تساهم تقنية النانو في حل مشكلة الأسمدة الزراعية وذلك من خلال إنتاج أسمدة نانومترية صديقة للبيئة وذات جدوى اقتصادية وذات كفاءة عالية والتي تعتبر بديلا فعالا للأسمدة التقليدية حيث تحقق العديد من المزايا ومنها قلة تكلفة الإنتاج.

- تعمل تقنية النانو على حل مشكلة تلوث المياه من خلال إنتاج فلاتر مياه نانومترية عالية التخصص لاستخدامها في تنقية مياه الآبار والصرف الزراعي والصناعي.

- لتقنية النانومترية قدرة على امتصاص العناصر الثقيلة والملوثات العضوية والتي أظهرت نتائج مبهرة على إزالة معظم العناصر الثقيلة من المياه مثل الرصاص، الكادميوم ،النيكل، النحاس، الزنك والحديد بنسبة إزالة قد تصل إلى 95%.

- العمل على إنتاج مبيدات حشرية نانومترية ذكية تستخدم لمقاومة آفات محددة في أوقات محددة بأقل التركيزات مع الحفاظ على الكفاءة المطلوبة والتكلفة المنخفضة.

- العمل على حل مشكلة تسرب المياه في الأراضي الرملية من خلال إنتاج خزانات مياه نانومترية قابلة للتحلل البيولوجي، ومنها متراكبات الكيتوزان النانومترية التى لها القدرة العالية على تخزين المياه بالإضافة إلى العديد من الشحنات السطحية التي تلعب دورا في تماسك الأرض الرملية وتقليل نسبة تسرب المياه.