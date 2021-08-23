قائمة الأسعار الجديدة لسيارات «سكودا» في مصر

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سكودا» داخل السوق المصري، قائمة الأسعار الجديدة والرسمية لسيارات سكودا موديل العام الجاري 2021، التي ارتفعت بزيادة سعرية تراوحت من 5 حتى 10 آلاف جنيه.

ترصد «الوطن»، قائمة أسعار فئات الطرز المختلفة لسيارات «سكودا» في مصر موديل العام 2021، حسب المعلن من الوكيل المحلى لها شركة «كيان إيجيبت».

قائمة أسعار سيارات «سكودا 2021» الجديدة

سكودا أوكتافيا موديل 2021

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 4فئات مختلفة التجهيزات:

-الفئة الأولى بسعر 420 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 480 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 520 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 670 ألف جنيه.

سكودا سوبيرب موديل 2021

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ5 فئات مختلفة التجهيزات:

-الفئة الأولى بسعر 510 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 575 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر635 ألف جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر705 ألف جنيه.

-الفئة الخامسة بسعر 835 ألف جنيه.

سكودا سكالا موديل 2021

تنتمي السيارة لفئة السيارات الهاتشباك، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات:

-الفئة الأولى بسعر 360 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 430 ألف جنيه.

سكودا كاميك موديل 2021

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات:

-الفئة الأولى بسعر 380 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 450 ألف جنيه.

سكودا كاروك موديل 2021

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاسنخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات:

-الفئة الأولى بسعر 520 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر595 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر605 ألف جنيه.

سكودا كودياك موديل 2021

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ7 فئات مختلفة التجهيزات:

-الفئة الأولى بسعر 565 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 610 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 690 ألف جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر 735 ألف جنيه.

-الفئة الخامسة بسعر 770 ألف جنيه.

-الفئة السادسة بسعر 785 ألف جنيه.

-الفئة السابعة بسعر 880 ألف جنيه.