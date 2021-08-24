«لو هتنقذهم من الشارع».. أبرز شلاتر وملاجئ القطط في مصر وعناوينها

تتعرض الحيوانات الأليفة خاصة القطط للأذى في الشوارع كما يجد البعض صعوبة في تواجدها في منازلهم لرفض الأهل أو أي سبب خاص، ما يسبب شعورا بالأذى بالنسبة لمن يريد حمايتهم، لذا تم إنشاء العديد من الشلاتر التي تهتم بالحيوانات وتساعد من يريد حماية القطط وتربيتهم.

وفي ظل فتح الملاجئ «الشلاتر» أبوابها أمام تلك الحيوانات من قطط أو كلاب تعرضت لانتهاكات أو ظروف سيئة في الشوارع، نستعرض في السطور التالية أبرز الشلاتر في مصر.

شلاتر وجمعيات لتربية القطط في مصر

جميعة إيسما (الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان)

من أفضل وأشهر الجمعيات، وأفضلهم سمعة بين محبي الحيوانات هي جمعية إيسما في المريوطية، وتقع في طريق صقارة، شبرامنت، وهي جمعية مختصة بحقوق الحيوان والتوعية المجتمعية بالرفق بالحيوان.

ويستطيع أي شخص إيداع حيوانات مريضة أو مشردة في تلك الملاجئ، كما توفر تلك الملاجئ إمكانية تبني الأفراد للحيوانات بعد معالجتها والعناية بها.

إيساف جمعية أصدقاء الحيوان

تقع هذه الجمعية في شبرامنت بالقرب من زاوية أبو مسلم، شبرامنت، شارع المريوطية، الهرم، الجيزة، وهو مكان غير ربحي، يلتزم بتوفير مأوى وبرنامج تأهيل وإنقاذ للحيوانات المريضة والمجروحة وغير المرغوب فيها.

جمعية لمسة الحياة

هي منظمة خيرية يديرها بعض الفرنسيين في القاهرة، وتهتم بالحيوانات والقطط والكلاب الكفيفة، أو المعاقين، أو اللي عندهم بتر أو بعض الحالات المرضية، أو من ألقاها أصحابها في الشارع.

وتحاول هذه الجمعية إدخال مبادئ الرفق بالحيوان للجمهور المصري، من خلال تقديمها ورش عمل، وفصول تعليم.

ملجأ الحيوانات في الجيزة

ينظِّم الملجأ حملات توعية حول كيفية التعامل مع الحيوانات ومعالجتها، ونشر الوعي بحقوق الحيوان في المجتمع المصري.

جمعية بروك

تقع جمعية بروك في منطقة السيدة زينب، وهي متخصصة في علاج الحيوانات المحتاجة للرعاية الصحية وتهيئ لتلك الحيوانات الظروف لاستعادة صحتها ثانية.