خالد صديق: مشروع حديقة الفسطاط يشمل مسارح ومناطق جذب استثماري

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إن مشروع حديقة الفسطاط يقام على 500 فدان، على غرار الحدائق الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن هذا المشروع بدأ بتطوير عين الصيرة ومتحف الحضارة، كما يجرى تطوير كل الأماكن المحيطة حول مسجد عمرو بن العاص لكي تعود هذه المنطقة إلى أوج إزدهارها.

تطوير المنطقة المواجهة لحديقة الفسطاط

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «Extra News»، اليوم الاثنين وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن المنطقة المواجهة لحديقة الفسطاط جرى إجراء فيها تعديلات على منطقة بحر البقر وعزبة خير الله، من أجل أن تكون القاهرة 2030 من أجمل مدن العالم.

الدولة تسعى لجذب الاستثمارات من خلال التطويرات الأخيرة

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، أن الحديقة ستشمل حدائق ومسارح ومناطق جذب استثمارية أجنبي لأن الاستقرار والتطوير يجعل المستثمرين يحضرون، لأن الدولة تفكر في التجميل ولا تكتفي بالسكن الذي يؤسسه المصريين، إذ أصبح هناك نظرة مستقبلية لدولة تنهض وتتعدى كل حدود النمو.

مراحل مشروع حديقة الفسطاط

وأشار المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل المناطق الملاصقة لمسجد عمرو بن العاص وسبقها مرحلة تدشين بحيرة عين الصيرة وافتتاح مسجد الحضارة، مؤكدًا أن كل مرحلة قائمة بذاتها وسيتكون في النهاية شكل إبداعي يضم جميع المراحل.

صفات الحديقة المنتظرة

ومن المنتظر أن تقام الحديقة على 500 فدان في قلب القاهرة التاريخية لتحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان ومسجد عمرو بن العاص، وستشمل الحديقة مجموعة من الأنشطة التي تحيي التراث المصري الفرعوني والقطبي والإسلامي والحديث، وستكون أكبر متنفس أخضر في العاصمة، كما ستشمل هضبة في الوسط تتيح النظر إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي ومآذن القاهرة.