تاريخ حديقة الفسطاط.. أكبر متنفس للمواطنين في مصر القديمة

بدأت الدولة حاليا تنفيذ مشروع تلال الفسطاط بالقاهرة، على مساحة 500 فدان، لتصبح أكبر حديقة ومسطح أخضر بمنطقة مصر القديمة بجوار متحف الحضارة وتصبح متنفس للمواطنين بحيث يتم تطوير حديقة الفسطاط لتكون واحد من أهم المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية وعنصر جذب للسياح ضمن مشروع تلال الفسطاط وإنشاء شبكة طرق جيدة تخدم مشروع التطوير، مع الاهتمام بتوفير أكبر مساحة ممكنة لانتظار السيارات الخاصة.

تسمية حديقة الفسطاط

رصدت «الوطن»، أبرز مراحل تطوير وإنشاء حديقة الفسطاط بمصرالقديمة، القريبة من جامع عمرو بن العاص، وتتبع الحديقة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة، وسُميت حديقة الفسطاط بهذا الاسم، لأن عمرو بن العاص، كما قال الطبري بعد فتح حصن بابليون، أراد رفع الفسطاط، والسير إلى الإسكندرية بعد فتح مصر، فإذا يمام قد فرخ في أعلاه، فتركه على حاله، وأوصى به صاحب الحصن والقصر، وعندما فتح الإسكندرية، وأراد الاستقرار بها نهاه عمر بن الخطاب عن ذلك، وأوصاه باختيار موضع ييسر له الاتصال به، فلم يجد عمرو أنسب من اختيار الموقع المجاور لحصن بابليون لحصانته وموقعه وسأل أصحابه أين تنزلون قالوا نرجع إلى موقع فسطاطك لنكون على ماء وصحراء، فعاد إليها وأقطعها للقبائل التي معه فنسبت المدينة إلى فسطاطه، فقيل فسطاط عمرو، فالفسطاط على هذا النحو هو معسكر أو مخيم.

والفسطاط هى المدينة التي بناها عمرو بن العاص عقب فتح مصر سنة 641، وهي تقع بمقربة من حصن بابليون، على ساحل النيل في طرفه الشمالي الشرقي قبل القاهرة بحوالي ميلين، وكان النيل عندها ينقسم إلى قسمين، وموضعها كان فضاءً ومزارعَ بين النيل والجبل الشرقي ليس فيه من البناء والعمارة سوى حصن بابليون الذي يطل على النيل من بابه الغربي الذي يعرف بباب الحديد.

جامع عمرو أول بناء فى الفسطاط

كان أول بناء فى الفسطاط، هو مسجد الجامع الذي بناه عمرو بن العاص، وكان هذا المسجد كبيرا وشهير الذكر، ثم بنى عمرو بن العاص داره الكبرى عند باب المسجد، وكان يفصلها عن الجامع طريق، ثم شيد دارًا أخرى ملاصقة لها.

كانت الفسطاط هي المركز الرئيسي لحركة النقل المائي وميناء التجارة القادمة من الصين والهند وأوروبا، وعندما كانت ترسو المراكب الواصلة إليها والمحملة بأصناف الغلال المختلفة، كان الحمالون يقومون بحمل ذلك إلى أماكن التخزين الخاصة بها، التي كانت موجودة في عدة أماكن بالقاهرة.

قام أحمد بن طولون، ببناء ترسانة في جزيرة الروضة بالقرب من الفسطاط، وعند تولية محمد الإخشيدي، الحكم، حول الترسانة إلى حديقة، وقام بإنشاء ترسانة جديدة سنة 937، ومن هنا سميت حديقة الفسطاط.

تمتد الحديقة حاليا لأكثر من 250 فدانا، وتم إنشاءها عام 1970 وتم افتتاح المرحلة الأولى عام 1989.