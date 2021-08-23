رئيس التحرير

محمود مسلم

«قناة إسرائيلية»: قصف جوي على قطاع غزة «فيديو»

كتب:

محمد علي حسن
11:27 م | الإثنين 23 أغسطس 2021
غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة - أرشيفية

غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة - أرشيفية

شن الطيران الحربي، التابع لسلاح الجو الإسرائيلي، منذ قليل، سلسلة غارات استهدفت مواقع في قطاع غزة الفلسطيني، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية، موقعا لفصائل المقاومة غرب مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال بخمسة صواريخ موقع القادسية، التابع للمقاومة الفلسطينية غربي مدينة خان يونس، وجنوب قطاع غزة الفلسطيني، بحسب القناة «13» الإسرائيلية.

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارة أخرى شرق حي الزيتون.

بدورها أطلقت المقاومة الفلسطينية نيران مضاداتها الأرضية تجاه طائرات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة الفلسطيني، بحسب وكالة «سوا» الإخبارية الفلسطينية.

وأوضحت «القناة 13» الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي يقصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة.

اقرأ المزيد:

صحيفة إسرائيلية: اندلاع حرائق في غلاف قطاع غزة الفلسطيني «فيديو»

استشهاد فلسطينية وإصابة 8 في غارات إسرائيلية جنوبي غزة

عاجل.. غارات إسرائيلية جديدة على بلدة «القراره» شرق «خانيونس» «فيديو»

عاجل.. غارات إسرائيلية تدمر برج الأندلس السكني غربي غزة