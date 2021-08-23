«قناة إسرائيلية»: قصف جوي على قطاع غزة «فيديو»

شن الطيران الحربي، التابع لسلاح الجو الإسرائيلي، منذ قليل، سلسلة غارات استهدفت مواقع في قطاع غزة الفلسطيني، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية، موقعا لفصائل المقاومة غرب مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال بخمسة صواريخ موقع القادسية، التابع للمقاومة الفلسطينية غربي مدينة خان يونس، وجنوب قطاع غزة الفلسطيني، بحسب القناة «13» الإسرائيلية.

استهداف موقع القادسية التابع للمقاومة غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/DJW2SRVZGT — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) August 23, 2021

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارة أخرى شرق حي الزيتون.

بدورها أطلقت المقاومة الفلسطينية نيران مضاداتها الأرضية تجاه طائرات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة الفلسطيني، بحسب وكالة «سوا» الإخبارية الفلسطينية.

وأوضحت «القناة 13» الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي يقصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة.