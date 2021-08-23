صحيفة إسرائيلية: اندلاع حرائق في غلاف قطاع غزة الفلسطيني «فيديو»

ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن 10 حرائق اندلعت في أحراش مستوطنات غلاف قطاع غزة الفلسطيني، نتيجة البالونات الحارقة المنطلقة من القطاع.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن خمس نيران اندلعت غرب النقب، و4 في مستوطنة «كيسوفيم» الإسرائيلية، وواحدة في مستوطنة «بئيري»، مشيرة الى أن طواقم الإطفاء هرعت إلى أماكن النيران للعمل على إخمادها.

مشاهد جديدة للحرائق المندلعة في مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة pic.twitter.com/q5w6UCJf7F — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 23, 2021

وتابعت «يديعوت أحرونوت»: «سادت حالة من التوتر بين إسرائيل وفصائل المقاومة في قطاع غزة الفلسطيني بعد مواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومتظاهرين السبت الماضي، بالقرب من السياج الفاصل، وإصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة».

جيروزاليم بوست: أربع طائرات إطفاء تشارك في مكافحة الحريق

وتجددت الحرائق في القدس وتحديدا في المناطق الغربية، منها منطقة القسطل، الجمعة الماضية، وقد سارعت طواقم الإطفاء بمشاركة طائرات الإطفاء الإسرائيلية في محاولات إخمادها.

وكان رئيس مصلحة الإطفاء في إسرائيل قال الجمعة الماضية، إن الحريق في ضواحي القدس على ما يبدو بفعل فاعل، وهو بحجم حريق الكرمل قبل 10 سنوات، في وقت يكافح فيه رجال الإطفاء للسيطرة على حرائق الأحراش المستعرة.

من جانبها أفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن أربع طائرات إطفاء تشارك في مكافحة الحريق.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: «تم احتواء حرائق الغابات الهائلة الثلاثاء الماضي بعد ثلاثة أيام من جهود مكافحة الحرائق، وهرعت إسرائيل لطلب المساعدة الدولية من أجل إخماده».

حريق هائل في منطقة سنجر جنوب غرب الخليل

وفي سياق منفصل، نشب حريق هائل، فجر الجمعة الماضية، في مستودعات للأجهزة الكهربائية في منطقة سنجر جنوب غرب الخليل، حيث أفاد الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني إسلام أبو شيخة، بأن طواقم الدفاع في المحافظة، وإطفائية بلدية الخليل، وعددا من المتطوعين يعملون منذ ما يزيد على 5 ساعات للسيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع في عمارة مكونة من خمسة طوابق.