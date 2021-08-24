جهاد جريشة عن اعتزاله: التحكيم في الدوري المصري لن يضيف لتاريخي شيئا

علق جهاد جريشة، الحكم الدولي، على قرار اعتزاله التحكيم، معتبرًا أنه أدى رسالته في المستطيل الأخضر ومثَّل بلده في كل المحافل الدولية والأفريقية والعربية، مشيرًا إلى أنه خلال 25 عاما من التحكيم شارك في 5 بطولات أمم أفريقية و2 كأس عالم للشباب وأولمبياد ريدو جانيرو وكأس العالم بروسيا، مؤكدًا أنه ترك سمعة طيبة للتحكيم المصري.

وقال جريشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه يبلغ من العمر 45 عاما، ومن المفترض أن تنتهي فترة تحكيمه في الاتحاد الدولي لكرة القدم في شهر ديسمبر هذا العام.

وعن سبب اعتزاله قبل هذا الموعد قال جريشة «أنا كان ممكن أكمل الموسم ده محلي لكن سألت نفسي هيضيف ليا إيه عشان تكمل مباريات محلية في الدوري المصري ومش هتضيف ليا حاجة».

وأضاف جريشة: «أنا اعتذرت عن إدارة مباريات الأهلي والزمالك مرتين مرة في 2017 ومرة في 2021 وكنت رايح كاس عالم ومش عايز مشاكل وده أكبر ماتش في أفريقيا والوطن العربي كله ورفضت ماتش الزمالك وبيراميدز لأنه مش هيضيف ليا حاجة لكن هيضيف لزمايلي اللي لسه بيبدأوا مشوارهم».

الدوري المصري لن يضيف لتاريخي

وشدد جريشة على أن الدوري المصري لن يضيف له أي شيء جديد: «الدوري المصري مش هيضيف ليا ولا لتاريخي وده السبب اللي خلاني مكملتش الدوري المصري الفترة الجاية».

وكشف جريشة أنه ينوي البدء في مشوار جديد سيفيد من خلاله التحكيم المصري والعربي والأفريقي، مؤكدًا أن التحكيم المصري غني بالعناصر الجيدة التي يمكنها أن تخلف جهاد جريشة، مشيرًا إلى أن صناعة حكم دولي ليست سهلة وأنها صناعة صعبة، لافتًا لوجود حكام مصريين مؤهلين، مشددًا على أن اعتماد حكم مصري دوليا يعتبر شيئا صعبا حتى لو كان مميزا في الدوري المصري.