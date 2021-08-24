الرياض وموسكو توقعان اتفاقية لـ تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك

وقَّعت السعودية وروسيا، أمس الاثنين، اتفاقية بهدف تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين، وذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أن توقيع الاتفاقية، جاء خلال زيارة نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى موسكو، التقى خلالها وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

وناقش الجانبان، سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، والسعي المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على موقع التدويناتع القصيرة «تويتر»: «وقعت مع نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين اتفاقية بين المملكة وروسيا الاتحادية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين».

خالد بن سلمان يصل إلى روسيا في زيارة رسمية للمشاركة في منتدى «آرمي 2021»

وكان خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصل أمس الاثنين، إلى روسيا في زيارة رسمية للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي «آرمي 2021» الذي انطلق في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض في مدينة كوبينكا في منطقة موسكو.

وكان في استقبال خالد بن سلمان، لدى وصوله إلى العاصمة الروسية «موسكو» من الجانب الروسي نائب مدير العلاقات الدولية في وزارة الدفاع الروسية الفريق اليكسي لبالين انالوتوفيتش وعدد من المسؤولين.

كما حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن بن سليمان الأحمد والملحق العسكري السعودي لدى روسيا العميد الركن سعد بن محمد الكثيري.

وفي سياق آخر، التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة السعودية المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في الرياض أمس الاثنين، بمدير عام الأركان المشتركة بالجيش الباكستاني الفريق الركن محمد جراغ حيدر.

وجرى خلال اللقاء تعزيز وتطوير العلاقات في التعاون العسكري بين القوات المسلحة السعودية والجيش الباكستاني، وفاقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».