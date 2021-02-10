نائب وزير الدفاع السعودي يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص لليمن

استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، في الرياض اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث والمبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينج في لقاء مشترك، وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وعبر نائب وزير الدفاع السعودي عن تقدير حكومة المملكة لموقف المجتمع الدولي، والولايات المتحدة الأمريكية في رفض المساس بأمن المملكة والوقوف بوجه الممارسات العدائية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في استهداف المدن والمدنيين، ومواصلتها الاعتداءات على محافظة مارب وباقي المحافظات اليمنية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والوفد المرافق للضيفين.