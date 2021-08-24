أبرزها سرقة «الواى فاى».. 5 أسباب وراء انخفاض سرعة الإنترنت

كشف إسلام خالد الباحث في أمن المعلومات، عن أسباب ضعف سرعات الإنترنت المنزلي، مشيرًا إلى عدة أسباب من بينها «أن يكون جهاز الراوتر قديمًا ويحتاج إلى بعض التحديثات، سرقة الرقم السري الخاص بالراوتر من قبل بعض الأشخاص ويستفيد من خدمات الإنترنت، وجود مشكلة في السلك الواصل إلى جاهز الواى فاى، أو أن يكون المكان الذى يوضع فيه جهاز الراوتر ضعيف الإشارة مما يؤثر بشكل مباشر على سرعة الإنترنت».

طريقة اكتشاف سرقة الرقم السري

وأشار «خالد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى طريقة اكتشاف سرقة الرقم السرى الخاص بالراوتر، قائلًا: «يجب معرفة عدد الأجهزة المتصلة بجهاز الواى فاى الخاص بك، ثم فصلها وإيقاف الشبكة بشكل كامل، ومتابعة أضواء الإشارة الموجودة بالجهاز، فإذا استمرت في الإضاءة فهذا يعنى أن هناك شخصا ما يستخدم جهازك، لذلك وجب عليك فورا تغيير الرقم السرى الخاص بشبكة الإنترنت المنزلي».

تطبيقات الكشف عن سرقة الواى فاى

ولفت الباحث في أمن المعلومات، إلى عدد من التطبيقات على الهاتف المحمول، التي يمكن تنزيلها بسهولة عبر متجر التطبيقات المتاحة في جوجل وآي فون، والتي يمكن من خلالها معرفة ما إذا كانت شبكة الإنترنت الخاصة بك مسروقة، مثل تطبيق Fing، الذي يسمح بمشاهدة الأجهزة المتصلة لحظيًا.

ونصح مستخدمي خدمات الواى فاى، بتغيير كلمات المرور كل فترة زمنية؛ لتقليص فرصة سرقة الإنترنت، بالإضافة الى اختيار كلمة مرور قوية، مكوّنة من ثمانية أحرف على الأقل، واستخدام الرموز والأرقام والأحرف، مشيرا إلى أنه من الأفضل الابتعاد عن كلمات المرور المتعلقة بأعياد الميلاد؛ لسهولة تخمينها من قبل القراصنة.