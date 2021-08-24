بعد قليل.. الحكم على 8 متهمين في قضية «أحرار الشام»
كتب:
رؤى ممدوح
10:21 ص | الثلاثاء 24 أغسطس 2021
تعبيرية
تصدر اليوم الثلاثاء، الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية أحرار الشام»، إذ تمت إدانة 8 متهمين في القضية التي تحمل رقم 386 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طواري.
ومن المقرر أن يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل.
إحالة المتهمين الـ8 إلى محكمة الجنايات
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، وهم هشام أحمد عبدالرحمن «أبو آسيا المصري»، وعبدالرحمن عبدالعليم، ومحمد عبدالفتاح أحمد أحمد «أبو حذيفة»، وسياف سلامة محمد، وأحمد ربيع رشاد، ورمضان السيد شعبان، ورمضان السيد صالح، وفاطمة السيد السيد لمحكمة الجنايات في التهم المنسوبة إليهم.
الخلية الإرهابية استهدفت مؤسسات الدولة
وتضمن أمر إحالة المتهمين، أنّه في غضون الفترة الممتدة من عام 2016 حتى يونيو 2017 قام المتهم الأول بتولي منصب القيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات العامة والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي وذلك داخل مصر وخارج مصر.
«أحرار الشام» استحلت دماء وأموال المسيحين وحرضت عليهم
وذكر أمر الإحالة أنّ المتهم الأول أيضًا تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة والتي حملت اسم «أحرار الشام»، إذ تهدف تلك الخلية وتدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، بالإضافة إلى استباحة دماء وأموال وممتلكات ودور عبادة المسيحين، كما سعت إلى استهداف المنشآت العامة، مستخدمة في ذلك وسائل الإرهاب المختلفة لتنفيذ مخططاتها على النحو الذي ذكرته التحقيقات.