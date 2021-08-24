بعد قليل.. الحكم على 8 متهمين في قضية «أحرار الشام»

تصدر اليوم الثلاثاء، الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية أحرار الشام»، إذ تمت إدانة 8 متهمين في القضية التي تحمل رقم 386 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طواري.

ومن المقرر أن يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل.

إحالة المتهمين الـ8 إلى محكمة الجنايات

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، وهم هشام أحمد عبدالرحمن «أبو آسيا المصري»، وعبدالرحمن عبدالعليم، ومحمد عبدالفتاح أحمد أحمد «أبو حذيفة»، وسياف سلامة محمد، وأحمد ربيع رشاد، ورمضان السيد شعبان، ورمضان السيد صالح، وفاطمة السيد السيد لمحكمة الجنايات في التهم المنسوبة إليهم.

الخلية الإرهابية استهدفت مؤسسات الدولة

وتضمن أمر إحالة المتهمين، أنّه في غضون الفترة الممتدة من عام 2016 حتى يونيو 2017 قام المتهم الأول بتولي منصب القيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات العامة والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي وذلك داخل مصر وخارج مصر.

«أحرار الشام» استحلت دماء وأموال المسيحين وحرضت عليهم

وذكر أمر الإحالة أنّ المتهم الأول أيضًا تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة والتي حملت اسم «أحرار الشام»، إذ تهدف تلك الخلية وتدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، بالإضافة إلى استباحة دماء وأموال وممتلكات ودور عبادة المسيحين، كما سعت إلى استهداف المنشآت العامة، مستخدمة في ذلك وسائل الإرهاب المختلفة لتنفيذ مخططاتها على النحو الذي ذكرته التحقيقات.