 500 كتاب.. شيخ الأزهر يدعم مكتبة مصر العامة بالأقصر

تقدم محمد عباس سلامة مدير مكتبة مصر العامة ومركز الأقصر للتراث الحضاري، بالشكر للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لما يقدمه من دعم دائم لمكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، حيث أهدى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مكتبة مصر العامة بالأقصر أكثر من 500 كتاب عبارة عن مجموعة كتب دينية متنوعة في مختلف علوم الدين، في إطار دور الأزهر الشريف لدعم الثقافة داخل جميع محافظات جمهورية مصر العربية، فضلًا عن دوره الكبير في نشر الثقافة كذلك في مختلف ربوع المحافظات.

مدير مكتبة مصر العامة: الإمام أحمد الطيب داعم للثقافة

وقال محمد عباس سلامة مدير مكتبة مصر العامة ومركز الثقافة الحضاري بالأقصر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، إن ذلك لم يكن جديدًا على الإمام أحمد الطيب في دعم الثقافة بمجموعات الكتب الدينية المتنوعة والمختلفة بشكل دائم ودعم مستمر، موضحًا،أنه تم إهداء مكتبة مصر العامة عدد 60 نسخة من المصحف الشريف، فضلًا عن 50 نسخة من كتاب إحياء علوم الدين، وكذلك عدد 50 نسخة من كتاب «المنقذ من الضلال»، مثمنًا دور الأزهر الشريف تحت رعاية شيخ الأزهر في دعم الثقافة بشكل كبير خاصة في محافظة الأقصر ومحاولة نشر الثقافة في مختلف ربوع المحافظة.

مدير مكتبة مصر العامة: شيخ الأزهر أهدى المكتبة أكثر من 800 كتاب

وأكد أن شيخ الأزهر سيظل داعمًا للمكتبة من خلال إهدائها الكثير من الكتب والمصاحف الشريفة، خاصة وإنها المرة الثالثة التي يدعم فيها الدكتور أحمد الطيب مكتبة مصر العامة ثقافيًا، حيث أهدى المكتبة في المرة الأولى أثناء مشاركتها في برنامج مع مكتبة الإسكندرية والأزهر الشريف أكثر من 800 كتاب من الكتب الدينية المتنوعة، كما أهدى شيخ الأزهر الشريف المشاركين في مسابقة نظمتها مكتبة مصر العامة مجموعة كتب لكل مُتسابق لا تقل المجموعة 10 أو 15 كتاب لكل متسابق.