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شيخ الأزهر ينعى زوجة أستاذ بكلية اللغة العربية

كتب:

الوطن
04:58 م | الجمعة 20 أغسطس 2021
أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، الحاجة منى مراد، فقيدة عائلة الحساسنة، التي وافتها المنية فجر اليوم الجمعة.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر، بخالص العزاء والمواساة، إلى زوج الفقيدة الدكتور عبده زايد، الأستاذ بكلية اللغة العربية، وإلى الدكتور كمال محمود حسين، وعائلتها الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتقبَّل الفقيدة مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يربط على قلوب أبنائها وبناتها.

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