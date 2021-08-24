بنك التنمية الآسيوي: جائحة كورونا تعرض 80 مليون شخص للفقر

ذكر تقرير لـ بنك التنمية الآسيوي ADB، أن يصل إلى 80 مليون شخص، أصبحوا معرضين للفقر، نتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا.

ووفقًا للتقرير «دفع الوباء ما بين 75 إلى 80 مليون شخص إلى الفقر المدقع، وهم الذين يعيشون على أقل من 1.9 دولار يوميًا في البلدان النامية في آسيا، خلال عام 2020، مقارنة بما كان سيحدث بدون وجود الجائحة»، وفقًا لوكالة تاس الروسية.

كورونا يتسبب في رفع معدلات الفقر

وأوضح أنه خلال عام 2017، كان هناك نحو 203 ملايين شخص، أو 5.2 ٪ من سكان البلدان النامية في آسيا، يعيشون في فقر، مضيفًا أنه لولا جائحة كورونا، لكان هذا الرقم سينخفض إلى 2.6٪ في عام 2020.

ويتضمن تقرير بنك التنمية الآسيوي ملحقًا خاصًا يقدم إطارًا عمليًا لقياس الاقتصاد الرقمي ودوره المتنامي في الحياة الحديثة، الذي ظهر بشكل خاص خلال جائحة كورونا.

ونقلت محطة إن دي التليفزيونية الهندية عن ياسويوكي ساوادا، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي، قوله: «خطت بلدان آسيا والمحيط الهادئ خطوات مثيرة للإعجاب، لكن فيروس كورونا كشف عن خطوط الصدع الاجتماعي والاقتصادي التي قد تضعف التنمية المستدامة والشاملة في المنطقة، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يحتاج صانعو القرار إلى التعامل مع بيانات عالية الجودة وفي الوقت المناسب كدليل للإجراءات التي تضمن ألا يترك التعافي الاقتصادي أي شخص يتخلف عن الركب».

تباطؤ التجارة العالمية

ونما اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ بوتيرة قوية في السنوات الأخيرة وساهم بنسبة تصل إلى 35 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالدولار الأمريكي الحالي منذ عام 2019، لكن جائحة كورونا كان لها أثرهان وتسببت في ضعف الاستثمار المحلي و بدأ تباطؤ التجارة العالمية والنشاط الاقتصادي في تحدي هذا الزخم.