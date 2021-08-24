التموين تضبط 10 آلاف قطعة «لوليتا» دون بيانات ببورسعيد: مضرة بالأطفال

قال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد، إنَّه فور ورود معلومات إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية تفيد بوجود كميات من مثلجات الـ«لوليتا» دون أي بيانات دالة على مصدرها، تمّ تشكيل حملة من الرقابة التموينية وبالتنسيق مع مباحث التموين، حيث أكّدت التحريات صحة المعلومات تخزين أحد التجار كميات كبيرة منها، وجرى ضبط كمية تقدر بـ10 آلاف قطعة «لوليتا» إنتاج مصانع تحت السلم دون بيانات أو فواتير تدل على مصدرها.

«تموين بورسعيد»: «اللوليتا» المضبوطة تضر بصحة الأطفال الصغار

وأكّد بيان أصدرته وزارة التموين، أنَّ مديرية التموين بمحافظة ببورسعيد أكدت أن كميات الـ«لوليتا» التي تمّ ضبطها تضر بصحة الأطفال الصغار الذين يلجأون إلى شراء مثل هذه المنتجات المثلجة، موضحًا أنَّ ضرر الـ«لوليتا» على الأطفال ناتج من الألوان الصناعية غير المصرح بها والتي تستخدم في إنتاج هذه المثلجات، فضلا عن أنَّه تمّ التأكّد من أن تصنيع الكميات التي تم ضبطها تمّ تصنيعها في مصانع بير سلم، فضلا عن عدم تدوين بيانات إنتاج عليها.

التحفظ على كمية اللوليتا المضبوطة

ونوه وكيل وزارة التموين في بورسعيد، إلى أنَّه تمّ التحفظ على الكمية المضبوطة وحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتشن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمديرات التابعة لها، حملات رقابية وتفتيشية باستمرار على الأسواق، من أجل التأكّد من جودة المنتجات التي تباع للمواطنين في الأسواق.

وتهتم وزارة التموين بالتفتيش على المنتجات التي يستهلكها الأطفال، والتي تباع في الأسواق للتأكّد من جودة المنتجات المعروضة، وتقوم الوزارة بمصادرة أي منتجات تباع في الأسواق غير مدون عليها البيانات الخاصة بالتصنيع، والتي تشمل تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية وعنوان المصنع المنتج، ورقم المواصفة القياسية، ورقم المورد إذا كانت السلعة مستوردة من الخارج.