وزير التموين ومحافظ بورسعيد يفتتحان أول مركز تموين تكنولوجي مطور

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أول مركز تكنولوجي مطور، يقدم خدمات لوجستية، بمدينة بورفؤاد، ضمن منظومة التحول الرقمي التي تشهدها مختلف محافظات الجمهورية.

وأطلع وزير التموين، ومحافظ بورسعيد خلال جولتهما بالمركز، على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، وتجهيزات المركز الذي يضم «6 شبابيك مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة لأداء كافة الخدمات التموينية، لخدمة المواطنين المقيمين بالمناطق السكنية ببورفؤاد أول وثانٍ وسهل الطينة بشرق بورسعيد».

كما تفقد وزير التموين منظومة الشكاوي الحكومية والخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين بالمركز، في ظل وجود شاشة تعد تجربة جديدة وفريدة للمحافظة للتوعية وكيفية حصول المواطن على حقوقه وخاصة استخراج البطاقات التموينية.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، افتتحا المرحلة الثانية من مصنع الشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية لإنتاج وتعبئة الزيوت، والتي تختص بمرحلة استخلاص الزيت الخام بطاقة إنتاجية 1000 طن في اليوم.

كما تفقد الوزير مصنع شركة بورسعيد للتصنيع الغذائي ومنتجات الألبان «ريادة»، واطلع على خطوط الإنتاج وحجمه، وما يجرى ضخه منه بالسوق المحلي، وخطط التطوير المستقبلية.

كما أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن اقامة مخازن إقليمية متطورة تضم عدد من المحافظات كمخزون استراتيجي لمختلف السلع التى يحتاجها المواطنون وصرح بتوفير أرض بمساحة 2300 متر لاقامة مخازن عليها بشرق بورسعيد؟

وأعلن أنه بصدد رفع مستوى كافة المخازن بالدولة وادخالها في منظومة مميكنة أسوة بتجربة بورسعيد وأشاد باستخدام المنظومة المميكنة فى الشركة العامة لتجارة الجملة ببورسعيد الأمر الذى يسهل إمداد البقالين بالسلع التموينية قبل بداية الشهر الجديد و توفير كافة السلع بأسعار تناسب حاجة السوق وأوضح الوزير أنه يهدف إلى مناقشة التجار عما يجب أن يكون عليه سوق الخضار الجديد ومدى توافق الأسعار سواء جملة أو نصف جملة أو تجزئة مع المواطنين حتى لا يحدث أزمة.

وأشاد بدور محافظة بورسعيد في تبنيها مبادرة إنشاء أسواق حضارية توفر الوقت والهالك في الخضروات بعرضها بطريقة مميزة وخدمة منضبطة بالإضافة إلى محطة معالجة لتجميع باقي الخضروات غير المباعة وإعادة تدويرها.