فنان مصري في رسالة لنجم بوليوود عامر خان: «وربنا ماهسيبك»

قال الفنان الشاب كريم الحسيني، إنه يتمنى العمل مع نجم بوليوود الفنان الهندي عامر خان، مشيرا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه يعتبر أحد النجوم المفضلين بالنسبة له.

رسالة كريم الحسيني لـ عامر خان

نشر الفنان كريم الحسيني، صورته وهو يرتدي نظارة طبية، وصورة الفنان الهندي عامر خان، وهو يرتدي نظارة طبية أيضًا، معلقًا برسالة لنجمه المفضل، نصها: «العشق، وحياة ربنا اللي خلقني وخلقك ماهاسيبك غير لمّا نعمل مع بعض فيلم من تأليفي، وأمثل معاك فيه».

واختتم كريم الحسيني، رسالته الخاصة بحلم العمل مع نجم بوليوود عامر خان بقوله: «أنا على يقين من تحقيق الحلم ده».

كريم الحسيني في «زقاق المدق»

يشارك الفنان كريم الحسيني، في عرض مسرحي جديد بعنوان «زقاق المدق»، عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، المقرر عرضها بعد غد الخميس، على مدار 30 يومًا، على مسرح محمد عبد الوهاب بمحافظة الإسكندرية.

مسرحية «زقاق المدق» إخراج عادل عبده، تأليف محمد الصواف، بطولة محسن محي الدين، دنيا عبدالعزيز، كريم الحسيني، نهال عنبر، أمل رزق، بهاء ثروت، ضياء عبدالخالق، أحمد صادق، عبد الله سعد، سيد عبد الرحمن، مراد فكري، حسان العربي، مروة نصير، عصام مصطفي، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، هاني عبد الهادي، إبراهيم غنام، صابر رامي.

شكوى واستجابة من تامر حسني

في شهر يوليو الماضي سبق واشتكى الفنان كريم الحسيني، عبر حسابه بـ«فيسبوك» من عدم قدرته على الوصول للفنان تامر حسني، لعرض عليه مشاريع سينمائية، قبل أن يفاجئه نجم الجيل، بالرد على منشوره، والاستجابة له، على أن يتم تحديد موعدًا للمقابلة بعد عودته من السفر.