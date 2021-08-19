بوسي شلبي تنشر فيديو من كواليس مسرحية «زقاق المدق»: «نهال عنبر بترقص»

نشرت الإعلامية بوسي شلبي فيديو من كواليس مسرحية «زقاق المدق» وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

ويظهر في الفيديو مشهد رقص للفنانة نهال عنبر علقت عليه بوسي شلبي بسخرية قائلة: «ده انحراف نهال عنبر، وبوظتوا عقيلة راتب معقولة عقيلة راتب بترقص يا جماعة».

وتقدم الفنانة دنيا عبدالعزيز دور حميدة بطلة رواية زقاق المدق والتي كتبها الأديب العالمي نجيب محفوظ، وتقدم الفنانة نهال عنبر دور أم حميدة.

والمسرحية من بطولة نهال عنبر ودنيا ومحسن محيي الدين وعدد كبير من الفنانين وسيتم عرضها خلال الأيام القادمة.

جدير بالذكر أن زقاق المدق رواية كتبها الأديب العالمي نجيب محفوظ وتم تقديمها كفيلم سينمائي أخرجه المخرج حسن الإمام وقامت ببطولته الفنانة الراحلة شادية.