مصر وفرنسا تنفذان تدريبا جويا بمشاركة طائرات متعددة المهام

نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريبا جويا مشتركا، بمشاركة عدد من الطائرات متعددة المهام طراز (ميراج 2000، الرافال، « F - 16») المصرية.

وتضمن التدريب قيام الجانبين المصري والفرنسي بتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو، وذلك باشتراك طائرة التموين في الجو الفرنسية طراز (MRTT).

تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية.