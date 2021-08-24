المخرج محمد دياب يعلن تعافيه من متحور «دلتا»: «رجعت للشغل تاني»

أعلن المخرج محمد دياب تعافيه من فيروس كورونا المستجد «دلتا»، منذ أسبوعين، إذ عانى خلال الفترة الماضية من النسخة المتحورة من فيروس كورونا، أثناء إقامته في ألمانيا، رغم حصوله على المصل.

وقال دياب في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، «الحمد لله تحسنت كتير وصحتي بقت أفضل، وجاءت نتيجة التحليل سلبية منذ أسبوعين، كما أنني رجعت إلى العمل مرة أخرى».

إصابة محمد دياب بالنسخة الجديدة من كوفيد (دلتا)

وأصيب منذ شهر المخرج محمد دياب بمتحور دلتا قائلاً: «عندي النسخة الجديدة من كوفيد (دلتا)، ورغم أني واخد الفاكسين، إلا إن الحماية من دلتا كانت محدودة في حالتي، أنا متأكد إني لو ما كنتش واخد الفاكسين، كانت حالتي هتبقى أسوأ بكتير، بس الحقيقة أن الفاكسينز اللي أظهرت مناعة ضد المتغيرات الجديدة، هي الفاكسينز صاحبة تكنولوجيا mRna فايزر ومودرنا».

إصابة محمد دياب بفيروس كورونا تمنعه من حضور العرض الخاص لفيلم «أميرة»

ومنع المتحور«دلتا» من حضور «دياب» العرض الخاص لفيلم «أميرة»، الفيلم العربي الوحيد المشارك في مسابقة قسم «أوريزونتي» أو «آفاق»، التي تضم 19 فيلما، بالدورة الـ 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل.

معلومات عن فيلم «أميرة»

والعمل مستوحي من ظاهرة في الحياة الواقعية للسجناء الفلسطينيين، وتدور أحداث الفيلم حول «أميرة» فتاة شابة تبلغ من العمر 17 عامًا، كبرت وتعتقد أنها ولدت بالحيوانات المنوية المهربة لوالدها المسجون، لكن إحساس أميرة يتحطم عندما تكتشف أن والدها عقيم، وتنطلق في مهمة لاكتشاف والدها البيولوجي، وإنقاذ ما تبقى من هويتها بينما ينهار عالمها.

أبطال فيلم «أميرة»

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم العرب من بينهم الأردنية صبا مبارك، الفلسطيني على سليمان، بالإضافة إلى تارا عبود، وقيس ناشف ووليد زعيتر، تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب، ويعتبر الفيلم إنتاج مصر أردنى إمارتي سعودي مشترك، تدور أحداث الفيلم في فلسطين وجرى تصويره في الأردن.