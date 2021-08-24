مقترح جديد لحل أزمة الإيجار القديم: «صناديق لسداد القيمة الإيجارية»

كشف النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الإيجار القديم محل دراسة داخل الحزب، بهدف حل أزمة المالك والمستأجر، وإيجاد حلول واقعية تحقق مصالح الطرفين.

قانون الإيجار القديم

وقال هلال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن حل أزمة قانون الإيجار القديم، ليس بانصاف طرف على حساب الاخر، أو لصالح المستأجر على حساب المالك و العكس، لافتًا أن الحل قد يأتي من خلال تبني الدولة ذاتها لأفكار مساندة لعمل توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأضاف: أنّ هناك الكثير من الأفكار المطروحة في بشأن الايجار القديم خلال الفترة الحالية، من بينها مقترح إنشاء صناديق تتولى دفع القيمة الايجارية بالقيمة السوقية التي يتم الاتفاق عليها، وذلك حال عدم مقدرة المستأجر على دفع القيمة الإيجارية، وفي المقابل هناك مستأجرين قادرين على دفع هذه القيمة الإيجارية بعد رفع قيمتها.

مساهمة الدولة والمجتمع المدني

وتابع الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أنّه يجب المساهمة والمشاركة مع الدولة في هذ الصندوق، وذلك من خلال المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية، مؤكدًا أنّ قانون الايجار القديم هو محل اهتمام حزب مستقبل وطن، لأنه محل اهتمام المجتمع بأكمله.

تعديلات قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب

وشدد النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أنّه لن يصدر مشروع قانون الايجار القديم لمصلحة طرف على حساب الأخر، حيث أنّ حزب مستقبل وطن عندما يساند مشروع قانون، فلابد أن يحقق التوازن بين الأطراف دون تحيز، مؤكدًا، أنه ليس هناك ما يمنع مناقشة قانون الايجار القديم في دور الانعقاد المقبل، حيث أنه من الوارد مناقشة القانون اذا تبلورت الأفكار وحدث توافق مجتمعي.