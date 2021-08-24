ورشة عمل لتسويق منتجات مطروح اليدوية برعاية برنامج الأغذية العالمي

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل برنامج الأغذية العالمي، والمعرض المقام للمنتجات البيئية والتراثية لعدد من شباب مطروح، والتي تعتبر أولى فعاليات منصة للتسويق الإلكتروني تحت شعار «أيادي مصر»، التي أطلقتها وزارة التنميه المحلية بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، وذلك بحضور الدكتوره دينا عثمان، نائب المحافظ، والدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، في مقر مكتبه مصر العامة بمدينة مرسى مطروح، وتهدف ورشة العمل إلى رفع قدرات وتدريب السيدات والباعة العاملين في قطاع المنتجات اليدوية والتراثية لتمكينهم وتطوير قدراتهم للتمكين من استخدام المنصة بشكل احترافي.

تطوير منتجات الصناعات اليدوية في مطروح

وأكد محافظ مطروح لجميع المشاركين في ورشة العمل، خلال حديثه معهم، على أهمية تطوير منتجاتهم ورفع جودتها وقيمتها التنافسية مع التسويق الجيد لها، مما يساهم في سرعة تسويقها ووجود طلب عليها ومنافستها في الأسواق ووجود طلب عليها، خاصة وأنها منتجات تتميز بها محافظة مطروح.

انطلاق أول ورشة عمل للقائمين على الصناعات الصغيرة

وانطلقت أول ورشة أعمال إبتداء من اليوم الثلاثاء 24 أغسطس، وتستمر حتى الخميس 26 أغسطس، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لتدريب القائمين على الصناعات اليدوية في مطروح من الشباب، وكيفية التسويق الناجح، وعرض المنتجات بشكل يعكس قيمتها، ويروج لها، مما يساهم في مساعدة الشباب على التسويق الأمثل لمنتجاتهم، كما يهدف إلى الترويج لمنتجات مطروح اليدوية، وتعريف الجمهور بها، وجودتها والتركيز على كل منتج، من خلال التحدث عنها والصور، والفيديوهات.