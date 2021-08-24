إنارة طريق الفنان الراحل «على حميدة» بمرسى مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن إنارة طريق الفنان الرحل الدكتور على حميدة الممتد بطول 10 كم من علم الروم وحتى منطقة الكيلو 7 مع التنسيق لعمل المطبات اللازمة حرصا على سلامة المواطنين، لافتا إلى التنسيق بشأن إقامة منطقة سكنية بجوار جامعة مطروح على مساحة 60 فدانا ضمن خطط إقامة مطروح الجديدة مع إعادة تخطيط المنطقة ومنع أى عشوائيات أو استيلاء على أراضى الدولة، لتنضم هذه المنطقة إلى المنطقة السكنية المقترحة في شارع الإمام مالك بمدينة مرسى مطروح على مساحة 30 فدانا لتوفير مزيد من الوحدات السكنية والتيسير على أبناء مطروح وتوفير الحياة الكريمة لهم.

محافظ مطروح يؤكد وضع حلول لإنقطاع التيار الكهربائى المتكرر

وبحث محافظ مطروح، اليوم، العديد من القضايا خلال انعقاد المجلس التنفيذى الرابع للمحافظة بعام 2021، برئاسته وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورؤساء المدن ورؤساء ومديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حيث صدق المجلس على تعديل إحداثيات موقع رافع مياه قرية المراقى بسيوة لضم المساحة المطلوبة للموقع كمنفعة عامة بالتنسيق بين شركة مياه الشرب ومجلس مدينة سيوة، وأكد على وضع حلول جذرية لمشكلة انقطاع التيارالكهربى ببعض المناطق السكنية، مع أعمال الصيانة الدورية قبل موسم الشتاء ، وإنهاء مد كابل الكهرباء إلى محطة رفع الصرف الصحى بالطريق الدولى بالكيلو 8، ومراجعة طاقة المحول الكهربى بمستشفى النساء أو الأطفال لإستيعاب الأحمال، مشيدا بالجهود المبذولة حاليا من الشركة والتى خففت من عدد الشكاوى الواردة.

زيادة ضخ كميات المياه بمطروح ومراجعة انقطاع الكهرباء بمحطات التحلية

ووجه محافظ مطروح بالتزام شركة المياه بالعمل على زيادة ضخ المياه الى جميع المناطق خاصة المرتفعة وبالتوقيتات المحددة، مع الدفع بسيارات الشركة لتوصيل المياه للأهالى الذين لم يصل اليهم ضخ المياه، ومراجعة كافة المحابس، وعرض لجنة متابعة المياه تقرير يومى لكمية المياه المنتجة من محطات تحلية مياه البحر بالرميلة، والتنسيق مع شركة الكهرباء لوضع حل جذرى لإستقرار التيار الكهربائى بمحطات التحلية على مستوى المحافظة، مع تكثيف حملات إزالة التعديات على خطوط المياه الرئيسية وترعة النصر بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة، وتوقيع المحاضر والإجراءات القانونية الرادعة ضد المعتدين على خطوط المياه.

ووجه المحافظ الشكر لمديرية الصحة والإسعاف والحماية المدنية على الاسراع فى اسعاف مصابى وضحايا حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولى بمنطقة الضبعة، كما وجه بحصر جميع المبانى المتهالكة واستيفاء كافة البيانات الخاصة بها بالتنسيق بين مجالس المدن والحماية المدنية، وحصر كافة الأراضى والمبانى الواقعة التى تم تطويرها بأسماء شاغليها لتحصيل مقابل التحسين، وشدد على سرعة الإنتهاء من أعمال لجنة تحديد المحاور الرئيسية بكل مدينة والخاصة بمقترحات تطبيق الإشتراطات البنائية الجديدة وذلك خلال 48 ساعة.