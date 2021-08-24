وصلت للعالمية.. محافظ قنا يكرم صاحبة أول مخبز نسائي بالصعيد

كرَّم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، السيدة «حسانية محسب موسى»، مدير المشروعات بجمعية تنمية المجتمع بمدينة نقادة، وذلك لجهودها ونشاطها الدؤوب في تحقيق أهداف العمل الاجتماعي، ومشاركتها الفعَّالة على المستوى المحلي والدولي مع منظمة «الإيفاد» العالمية، إحدى أكبر المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة، والمهتمة بالقضاء على الفقر والجوع في المناطق الريفية، وذلك بحضور حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، والمحاسب محمد محمود إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمحاسب هبة أحمد عبدالله، المسئول المالى بالجمعية.

وأوضح محافظ قنا أن المحافظة حريصة على تكريم النماذج الناجحة، التي لها أثر تنموي واضح في المجتمع القنائي، مشيراً إلى تكريم «حسانية»، صاحبة أول مخبز نسائي على مستوى الصعيد، يعاونها مئات السيدات في مركز نقادة، ليكون مصدر دخلهن الخاص بهن، كما استطاعت أن تصل للعالمية من خلال مشروع «برايم»، أحد أكبر المشروعات التي تهتم بتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري وتحسين دخولهم، عن طريق تحسين قدرتهم التسويقية لمنتجاتهم، لذا تم اختيارها من الصندوق الدولي للتنمية الزراعة «الإيفاد» كنموذج للمرأة الناجحة في تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري، ممثلة عن المستفيدين بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، لعرض قصة نجاحها أمام محافظي الإيفاد بروما، معتبراً أنها استطاعت تغيير ثقافة سيدات قرية كاملة من مُستهلكات إلى مُنتجات، من خلال توفير 703 فرصة عمل، منها 75% من سيدات القرية، وتحسين أوضاعهن الاقتصادية.

كما أثنى «الداودي» على دور مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة في رعايتها لمؤسسات المجتمع المدني، التي تهدف إلى تأصيل المشاركة الفعَّالة لخلق مجتمع تنموي جديد، ودورها البارز في التصدي لمشكلات المجتمع، والقيام بحملات تطوعية وخيرية لتحقيق التوازن بين فئات المجتمع المختلفة.

من جانبه، أوضح حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أن المديرية تدعم كل شركاء النجاح والنماذج المشرفة من منظمات المجتمع المدني.