محافظ قنا يكرم أعضاء كنترول الثانوية العامة

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أعضاء كنترول الثانوية العامة بقنا، تقديرا لجهودهم المبذولة في مراجعة أوراق إجابات طلاب الشهادة الثانوية وفحص التظلمات المقدمة بدقة وعناية.

جاء ذلك بحضور كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، والنائب محمود عبد السلام الضبع عضو مجلس النواب، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قدم المحافظ شهادات تقدير لكل من النائب محمود عبد السلام الضبع ووكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس وأعضاء الكنترول وعدد من القيادات التعليمية ، مؤكدا على أن منظومة العمل بالكنترول تميزت بالانضباط والأداء الجيد والإلتزام بالمواعيد والدقة في أعمال التصحيح والمراجعة والرصد وتسجيل واصدار النتائج موجها الشكر للقيادات التعليمية بالمحافظة على جهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية.

وأكد الداودى على أن المحافظة حريصة على تقديم كل الدعم لتوفير منظومة تعليمية متكاملة تلبي طموحات الدولة في تخريج أجيال واعية وعلى درجة عالية من العلم لافتا إلى أن الدول لا تُبنى إلا بسواعد أبنائها المتفوقين.