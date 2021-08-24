وزيرة التضامن تشيد بمؤسسات المجتمع المدني: «طول عمرها كريمة معانا»

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مؤسسات المجتمع المدني في مصر قوية، ولديها رؤية وشراكات وثقة كاملة في الدولة، وهناك هدف وحيد تسعى إليه الدولة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني، وهو إعادة بناء مصر من منظور أكثر عدالة وأكثر كفاءة، «بقى فيه تنسيق للجهود وترتيب ليها بدل ما كنت مشتتة ومبعثرة»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد».

المجتمع المدني أصبح له منظور علمي من أجل التنمية المستدامة

وأضافت «القباج»، أن المجتمع المدني كان كريما طوال عمره، أما الآن فلم يّعد كريما فقط، بل أصبح أيضا له منظور علمي من أجل التنمية المستدامة، ويشارك في كافة المشروعات القومية، كما أن الدول تبني نفسها بقاعدة شعبية وعريضة، تُمثل فيها الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المدني، موضحًا أن الحكومة أصبحت منظمة أكثر منها مسؤولة، ولم تعد الحكومة هي المسؤول الأوحد عما يحدث، وذلك حتى لا يتم إهدار موارد الدولة، أو يتم توزيعها بشكل غير عادل.

نعمل على الاستثمار في الأجيال القادمة من خلال «حياة كريمة»

وأردفت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن دولة المؤسسات تُعد الدولة القوية التي لها مؤسسات عديدة وبها قوانين وبها شراكات ومجتمع مدني والجميع مسؤول فيها وليس جهة واحدة، كما أنه تحت مظلة البرنامج الرئاسي «حياة كريمة» الذي ينشدها الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل مصري ولكل مصرية من منطلق حقوق الإنسان، من حق كل إنسان أن يحيا «حياة كريمة» يتمتع بيها بصحة جيدة ومرافق جيدة وتعليم أولاده، وذلك من خلال الاستثمار في الأجيال المقبلة».

وتابعت: «يجب أن يكون هناك بنية تحتية ومرافق قوية، وفيه شق استثمار في البشر، وبناء الإنسان يليق ويحافظ على المكتسبات التي يتم استثمارها في البنية التحتية، أي بنية تحتية لا يتم الحفاظ عليها هاتهدر مع الوقت».