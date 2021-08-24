ميزة جديدة على «فيسبوك» تمنح أموالا للشركات الصغيرة والمتوسطة

يتطلع فيسبوك إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الهند لتأمين القروض وتوسيع أعمالها، لذا أتاحت الشركة مبادرة قروض الأعمال الصغيرة وهي عبارة عن شراكة مع منصة الإقراض عبر الإنترنت Indifi، تهدف إلى معالجة بعض التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات الصغيرة، وفقًا لـ«businessofapps».

وتتراوح القروض بين 500000 روبية هندية (6،720 دولارًا) إلى 50،00،000 (67،200 دولار) بمعدلات فائدة تتراوح من 17 % إلى 20 % سنويًا.

الحصول على القرض في 3 أيام

ومن الممكن أن يجرى الحصول على القروض في غضون ثلاثة أيام عمل بعد الموافقة عليها ويمكن إرسال الطلبات بسرعة عبر الإنترنت.

ستقدم منصة الإقراض عبر الإنترنت Indifi، للشركات المملوكة للنساء تخفيضًا بنسبة 0.2 ٪ على أسعار الفائدة على القروض المطبقة.

وقال أجيت موهان، رئيس Facebook India: «نحن لا نتطلع إلى كسب المال من هذا البرنامج، ليس لدينا أي اتفاقية لتقاسم الإيرادات، وليس هناك أي قيود مفروضة على كيفية إنفاق هذه الأموال، نأمل أيضًا أن تقوم الشركات الأخرى، بإنشاء برامج على خلفية برنامج مثل هذا، بحيث يكون هناك المزيد من الوصول إلى الائتمان في السوق، سيكون ذلك جيدًا لنا جميعًا».

وكشفت فيسبوك مؤخرًا، عن إضافة ميزة جديدة تمكن المستخدمين من إجراء مكالمات صوتية وفيديو، من خلال التطبيق الرئيسي للشركة بشكل تجريبي.

وقالت الشركة، إن إضافة هذه الميزة الهدف منها هو تسهيل إجراء المكالمات، دون الحاجة إلى استخدام تطبيق Messenger المستقل التابع للشركة.

ومن خلال هذه الميزة سيتمكن المستخدمون في بعض البلدان حول العالم، بمن فيهم الموجودون في الولايات المتحدة، من إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو من خلال تطبيق «فيسبوك»ميزة ج.

وأوضحت شركة فيسبوك أن هذه الخدمة سوف تكون متاحة للمستخدمين بداية من يوم الاثنين المقبل على أساس تجريبي.