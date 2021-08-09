فيسبوك يبدأ طريقة جديدة لتحليل الرسائل المشفرة.. اعرف التفاصيل

يعمل تطبيق «فيسبوك» على طريقة جديدة لتحليل الرسائل المشفرة دون قراءة كاملة لما يكتبه الشخص، وفقًا لتقرير جديد.

وتبحث الشركة في تقنية تسمى «التشفير متماثل الشكل»، والتي تسمح لها بالحصول على فكرة عن محتويات الرسالة بين الأشخاص دون الوصول فعليًا إلى النص نفسه.

ووفقًا لـ«The Information»، يمكن أن يساعد هذا النهج تطبيق «فيسبوك» على الجمع بين التشفير والإعلانات معًا، دون التدخل بشكل مناف للخصوصية بين المستخدمين.

ويمكن للتقنية الجديدة أن تسمح تقنيًا للتطبيق والأطراف الثالثة بتحليل الرسائل المشفرة دون الوصول إلى البيانات الأولية.

وتمتلك شركة «فيسبوك» تطبيق «واتساب» للرسائل المشفرة من طرف إلى طرف، ومع ذلك تحدث رئيس التطبيق وقال «نحن لا نتبع تشفيرا متماثل الشكل في تطبيق واتساب كما في فيسبوك، يجب أن نشكك في الادعاءات التقنية بأن تطبيقات مثل تطبيقاتنا يمكنها رؤية الرسائل في الحالات الجيدة فقط، هذه ليست الطريقة التي تعمل بها التكنولوجيا».

وأضاف أنه «من السابق لأوانه النظر في إمكانية تشغيل خاصية التشفير المتماثل لـWhatsApp في هذا الوقت».

ومع ذلك، هذا لا يعني أنه لن يستخدم التكنولوجيا على «Instagram DMs»، أو «Facebook Messenger» غير المشفرة حاليًا.

وتداولت أنباء أيضًا تفيد بأن شركات أخرى مثل «Microsoft» و«Amazon» و «Google» تعمل على تشفير متماثل الشكل.

وفي نفس السياق، قال موقع «the sun» إن تطبيق «فيسبوك» يحتوي على تقنية تتعقب مكان تسجيل الدخول إلى حسابك، ويمكن أن تساعدك في تسجيل الخروج أو حماية حسابك من الأشخاص الذين يحاولون اختراقه، ويمكن أن يخبرك التطبيق بموقع الأجهزة التي تصل إلى حسابك.

كما يمكن أن يخبرك أيضًا بنوع الجهاز ونوع المتصفح، وتاريخ ووقت آخر مرة تم فيها الوصول إلى الحساب.

وإذا كان هناك شيء لا يبدو صحيحًا تمامًا، فيمكنك إنهاء أي من جلسات «فيسبوك» النشطة من الجلسة التي سجَّلت الدخول إليها.