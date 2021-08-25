لأول مرة.. بورسعيد تستضيف بطولة الجمهورية للدارتس لعام 2021

تستضيف محافظة بورسعيد لأول مرة بطولة الجمهورية لـ«الدارتس» لعام 2021- 2022 (فردي رجال وسيدات فوق 18 سنة، وفردي أولاد وبنات تحت 18 سنة) والتي تقام يومي الجمعة والسبت 27 و28 أغسطس، بنادي الصيد المصري ببورسعيد.

وقال أشرف داود المدير التنفيذي لمنطقة بورسعيد ​للدارتس، إن بطولة الجمهورية الأولى للدارتس تأتي في إطار الدور الريادى للباسلة بورسعيد، جوهرة مصر السياحية، موضحا أن منطقة بورسعيد للدارتس برئاسة الدكتور جاسر الشاعر تستضيف البطولة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للدارتس، وبالتنسيق مع نادي الصيد المصري فرع بورسعيد، ودعا أشرف داود جماهير بورسعيد لحضور فعاليات البطولة.

توقيع أول كتاب عن الدارتس باللغة العربية بحضور خبير فلبيني دولي

وقال المدير التنفيذي لمنطقة ببورسعيد للدارتس إن البطولة تتضمن حفل توقيع أول كتاب عن رياضة الدارتس باللغة العربية، في مصر والعالم العربي، من تأليف دكتور يحيى عبد القادر رئيس ومؤسس الاتحاد، مضيفا أنه لأول مرة تستضيف بورسعيد الخبير الفلبيني الدولي للدارتس Amin Launto كما سيتم عقد محاضرات تدريبية لرياضة الدارتس، أثناء انعقاد البطولة.

كل ما تريد معرفته عن الدارتس

وتعد رياضة الدارتس، إحدى الرياضات المهارية التي تعتمد على القدرات الفردية الخاصة، والمتميزة في عملية التصويب، والتركيز العصبي والحضور الذهني، وتضم اللعبة عنصرين: السهم، واللوحة التي تعلق على الحائط في وضع رأسي بارتفاع 173 سم من مركز اللوحة إلى سطح الأرض، بينما يقف الرامي علي مسافة 237 سم.

وعرفت قديما في بريطانيا، وكانت تسمى لعبة الملوك، ثم انتقلت إلي الولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 1985 بدأت ممارسة اللعبة في مصر، تحت إشراف السفارة البريطانية، وفي سبتمبر 2016 وافق الاتحاد الدولي للدارتس (والذي يضم 80 دولة، ونصف مليون لاعب مقيد) على قبول عضوية مصر في الاتحاد.

وفي يوليو 2017 أقيمت أول بطولة دولية في مصر، وفي مارس 2019 أقيمت البطولة الدولية بمرسى علم، وكانت الانطلاقة الحقيقية للدارتس في مصر والوطن العربي.