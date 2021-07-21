محافظة بورسعيد: بدء التعامل مع بقعة زيت ظهرت على شاطئ البحر

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، بدء التعامل مع بقعة الزيت التي ظهرت على شاطئ البحر في المنطقة المحصورة بين مجمع المطاعم والمركب العائم على امتداد 1000 متر.

وأكدت المحافظة في بيان لها، اليوم أنه يجرى التعامل مع البقعة بالاشتراك والتنسيق بين المحافظة ووزارتي البيئة والصحة وهيئة قناة السويس، لإزالة آثار البقعة ومحو آثار التلوث على الشاطئ في المنطقة المذكورة.

اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية للتعامل مع بقعة الزيت بشاطىء بورسعيد

وأجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية للتعامل مع مشكلة التلوث الزيتي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في هذه الواقعة.

السيطرة على بقعة الزيت خلال ساعات

وقال طارق عثمان مدير إدارة شاطئ بورسعيد، إن إدارة الشاطئ بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ تجري السيطرة على بقعة الزيت التي خلفتها إحدى السفن العابرة لقناة السويس، من خلال ردم كميات كبيرة من الرمال على طول الشاطئ في أحياء الشرق والعرب والمناخ وخلف شاطئ ستايل سكوير، لمعاونة الجهات المختصة التي تستخدم معداتها في شفط بقعة الزيت داخل البحر المتوسط.

وأضاف «عثمان» أن سيارات «لودر» نقلت كميات كبيرة من الرمال إلى الشاطئ لردم الساحل، وتمتص الرمال بقعة الزيت وتقلل من تأثيرها، مشيرًا إلى أن الأزمة سيتم السيطرة عليها خلال ساعات، وأن بقعة الزيت لم تمنع أهالي بورسعيد والزائرين من الاستمتاع بالشاطئ، خاصة بالتزامن مع شدة الحرارة في اليوم الثاني لعيد الأضحى، واطمأنوا بأن بقعة الزيت لم تؤثر على السباحة في المياه.

ويذكر أن مياه البحر المتوسط ببورسعيد، شهدت في الصباح الباكر بقعة زيتية كبيرة امتدت لعدد من الأحياء على شاطئ بورسعيد، وتسربت من إحدى السفن البحرية العابرة لقناة السويس إلى غاطس البحر المتوسط.