«إذاعة ألمانية»: تدخل رواندا العسكري في موزمبيق «يثير الدهشة»

وصفت الإذاعة الألمانية «دويتش فيله»، التدخل العسكري الرواندي الأخير في موزمبيق بأنه «مثير للدهشة»، موضحة في تقرير لها، أن جيش رواندا، أعلن في 9 أغسطس الجاري، أنه استولى على ميناء موسيمبوا دا برايا بمقاطعة كابو ديلجادو، ذا الأهمية استراتيجية شمالي موزمبيق، حيث كان يخضع لسيطرة مقاتلي حركة الشباب منذ احتلاله قبل عام.

هروب مقاتلي حركة الشباب

وقال العميد باسكال موهيزي، القائد العام للقوات للجيش الرواند، في تصريح نقلته صحيفة «كيجالي نيو تايمز»، إن القوات طاردت مقاتلي حركة الشباب، لكنهم فروا باتجاه تنزانيا على دراجات نارية، مضيفا أن آخرين هربوا بعيدًا في الغابات الكثيفة جنوب موسيمبوا، وبحسب المتحدث باسم الجيش الرواندي رونالد رويفانجا، قُتل حوالي 70 مسلحًا في المواجهات.

جيش رواندا يستغل الفرص

أشار تقرير «دويتش فيله»، إلى أن كتيبة رواندا المكونة من ألف جندي، تعد أكبر قوة أجنبية في كابو ديلجادو الغنية بالموارد، وهي موقع لمشروع غاز طبيعي مسال بقيمة 20 مليار دولار، تديره شركة توتال الفرنسية العملاقة للطاقة، لكن المنطقة شهدت أيضًا هجمات عديدة نفذها متطرفين إسلاميين، وأدى العنف إلى نزوح أكثر من 800 ألف شخص.

وللمساعدة في إعادة الاستقرار في موزمبيق، ساهمت مجموعة التنمية للجنوب الإفريقي «سادك» أيضًا بقوات، لكن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يونيو الماضي بين «سادك» وحكومة موزمبيق، توقف بسبب تخلف بعض الأعضاء عن الوفاء بالتزامات القوات، وحتى جنوب إفريقيا ، التي كان من المفترض أن تقدم أكبر عدد من القوات لمدة ثلاثة أشهر، قالت إنها لن تفي بالتزاماتها العسكرية لأسباب تنظيمية ولوجستية.

وفي غضون ذلك، استغلت رواندا المناسبة، لعرض نفسها على أنها الجيش الأكثر كفاءة والأفضل تنظيما في إفريقيا، وبحسب متحدث الجيش، فإن رواندا تشارك في مهام حفظ سلام دولية أكثر من أي دولة أفريقية.

الروانديون يجلبون السلام

ونقل تقرير الإذاعة الألمانية، عن أحد سكان موسيمبوا، قوله: «نحن سعداء للغاية بوجود الروانديين، وحتى بعد مغادرة المتطرفين»، مشيرا إلى أن «أحد جنود موزمبيق حاول مصادرة البضائع، لكن عندما نبهنا الروانديين تدخلوا، ونحن بخير»، مشددا على أنه يرى أن الروانديون يجلبون السلام.