مفاجآت من العيار الثقيل.. موسيماني يخطط للإطاحة بـ8 لاعبين من الأهلي

انتهى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، من وضع تقريره الفني الخاص بالفريق واللاعبين خلال الموسم المنتهي، والقائمة التي سترحل عن القلعة الحمراء، حيث يمثلون عبئا كبيرا على المارد الأحمر، كما انتهى من تقريره بشأن رؤيته للموسم الجديد وتصوره للفريق الأول للمنافسة على البطولات خاصة «الأفريقية».

موسيماني يرفض 8 لاعبين

وحصل «الوطن سبورت» على تفاصيل التقرير الفني الخاص ببيتسو موسيماني، إذ قال مصدر مُطلع داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إنّ الجنوب أفريقي سلّم التقرير الفني الخاص بالفريق الأول، والذي شمل الإطاحة بـ8 لاعبين لعدم الحاجة لهم في الفريق، خلال الموسم المقبل، وضمّت القائمة مفاجآت من العيار الثقيل بشأن بعض الأسماء.

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