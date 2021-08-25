وفاة عازف الدرامز تشارلي واتس عضو «رولينج ستونز» عن عمر ناهز 80 عاما

توفى عازف الدرامز العالمي تشارلي واتس بعد نصف قرن من العطاء الفني، صباح الثلاثاء الماضي، في العاصمة الإنجليزية لندن، عن عمر ناهز الـ80 عاما، وفقا للمتحدث الرسمي باسمه، دون أن يذكر سبب الوفاة.

تشارلي واتس أحد أعظم عازفي الطبول في جيله

وجاء في بيان المتحدث باسم عازف الدرامز تشارلي واتس، في بيان صحفي، «ببالغ الحزن نعلن وفاة حبيبنا تشارلي واتس.. وافته المنية بسلام في أحد مستشفيات لندن في وقت سابق اليوم محاطا بأسرته.. كان تشارلي زوجًا وأبًا وجدًا عزيزًا، وكان أيضًا عضوًا في فرقة رولينج ستونز أحد أعظم عازفي الطبول في جيله»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وأضاف البيان: «نطلب التفضل باحترام خصوصية عائلته وأعضاء فرقته وأصدقائه المقربين في هذا الوقت الصعب».

في 4 أغسطس الجاري، انسحب «واتس» فجأة من جولة الولايات المتحدة القادمة المؤجلة بسبب الوباء، وأرجع السبب في ذلك الوقت إلى حاجته إلى التعافي من إجراء طبي حديث غير محدد، وقالت تقارير غير مؤكدة إن «واتس» خضع لعملية جراحية في القلب.

وظهر عازف الدرامز في حفله الأخير مع الفرقة في ميامي يوم 30 أغسطس 2019، رغم أنه ظهر مع الفرقة خلال البث المباشر لكل النجوم في أبريل 2020 «One World Together» في وقت مبكر من بداية جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم الفرقة في ذلك الوقت: «تشارلي قد خضع لعملية كانت ناجحة تمامًا، لكنني جمعت أطبائه هذا الأسبوع وخلصوا إلى أنه يحتاج الآن إلى الراحة والتعافي المناسبين، مع بدء التدريبات في غضون أسبوعين، ويكون الأمر مخيبًا للآمال للغاية على أقل تقدير، ولكن من العدل أيضًا أن نقول إن أحداً لم يتوقع ذلك».

كان "واتس" يتمتع بصحة جيدة بشكل عام طوال حياته المهنية، ولكنه أصيب بسرطان الحلق في عام 2004 لكنه تعافى بنجاح، وعانى من تعاطي المخدرات في السبعينيات والثمانينيات، لكنه تغلب على ذلك أيضًا.