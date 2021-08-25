هيئة الرعاية الصحية: نجاح جراحة لاستعدال الفكين لمريض تحت مظلة التأمين

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة، نجاح قسم جراحات الوجه والفكين بمستشفى السلام ببورسعيد، في إجراء جراحة نادرة لمريض لاستعدال الفكين، لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة.

وأوضح بيان الهيئة، اليوم، أن المريض البالغ من العمر 26عاما، حضر إلى عيادة الوجه والفكين بمستشفى السلام بورسعيد، ومن خلال الكشف عليه تبين أنه يعاني من تشوه في الفكين مع بروز الفك السفلي، ما استلزم التدخل الجراحي لاستعدال الفكين.

تكلفتها في القطاع الخاص 120ألف جنيه أجريت بمستشفى السلام في بورسعيد بـ 300 جنيه فقط

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أن تكلفة هذه العملية في القطاع الخاص تبلغ 120ألف جنيه، بينما لن يدفع المريض أكثر من 300 جنيه تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وتابع البيان، أنه تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمريض، وتقرر له إجراء جراحة لإصلاح تشوهات الفكين وعلى الفور تم عمل تقويم جراحي للفكين عن طريق تقديم الفك العلوي واسترجاع الفك السفلي، وذلك لإصلاح تطابق الأسنان وإعادة الشكل الجمالي للوجه، والمنتفع الآن بحالة جيدة.

واستكمل البيان، أن مستشفى السلام بورسعيد يعد من المستشفيات الكبرى، ويضم نخبة من أمهر الأطباء في كافة التخصصات الطبية، مشيرًا إلى الفريق الطبي الذي قام بإجراء الجراحة والذي ضم كل من دكتور أحمد عبدالسلام، استشاري تقويم الأسنان، دكتور أحمد توفيق، دكتور حاتم بركات إخصائيي جراحة الوجه والفكين، ومعاونة دكتورة إسراء شوقي، إخصائي التخدير، وعزة رمضان، فني التخدير، ومشاركة فريق التمريض المميز بالمستشفى.

وتابع أن مستشفى السلام هو أحد المستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد، والحاصل على إعادة التسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأضاف أن إجمالي الخدمات الطبية المقدمة من خلال العيادات الخارجية بمستشفى السلام بورسعيد بلغ 60 ألف خدمة طبية، بينما تم تقديم أكثر من 5 آلاف خدمة طبية من خلال الأقسام الداخلية والعمليات بالمستشفى، وذلك منذ بداية عام 2021 وحتى الآن.

«السبكي»: حريصون على ضم التخصصات الطبية النادرة بمنشآتنا

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، إن توفير الكوادر الطبية الماهرة وخاصةً في التخصصات الدقيقة ليس من السهولة بمكان واحد، وهو ما توفره الهيئة العامة للرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، علمًا بأن هؤلاء الأطباء مطلوبون في كل دول العالم، مؤكدًا أن ذلك يضمن تحقيق الجودة والتميز في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي المنظومة الجديدة، وبما يوفر رعاية صحية جيدة متكاملة لكل المواطنين على حد سواء، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.