الجهات المسؤولة عن تطبيق التأمين الصحي الشامل ووحداته التابعة بأسوان

أعلنت هيئة التأمين الصحي الشامل، الجهات المسؤولة عن تطبيق التأمين الشامل والدور المنوط بكل جهة، وذلك في إطار المبادرة التعريفية التي أطلقها تحت عنوان «حقك تعرف».

وأوضح التأمين الصحي الشامل، في منشور عبر الصفحة الرسمية له على فيس بوك، أنّ هناك 3 جهات كبرى هي المسؤولة عن تطبيقه وجاءت على النحو التالي:

1- الهيئة العامة للتأمين الصحي

يقتصر دور تلك الهيئة على تمويل الخدمات التي يقدمها التأمين الصحي الشامل.

2- الهيئة العامة للاعتماد والرقابة

أما عن دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، فتهدف لاعتماد ومتابعة ورقابة الخدمات لضمان الجودة لكل مواطن.

3- الهيئة العامة للرعاية الصحية

وأخيرا الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتقدّم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات.

الوحدات التابعة للتأمين الصحي في أسوان

وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة التأمين الصحي الشامل في وقت سابق، أسماء الواحدات التابعة في محافظة أسوان، والتي يمكن التسجيل من خلالها للحصول على الخدمات وجاءت على النحو التالي:

- أسوان.

- الشلال.

- الصداقة الجديدة.

- غرب سهيل.

- كلابشة.

- الكرور.

- غرب أسوان كيما.

- المحمودية.

- المقلة.

- العلاقي.

- الكوبانية.

- أبوالريش قبلي.

- صحاري.

- دراو.

- نجع ونس.

- الشطب.

- الجعافرة.

- القفطية.

- الشيخ إبراهيم.

- الحربياب.

- كوم امبو.

- سبيل مكي.

- منيحة.

- عزبة العرب.

- الإسماعيلية.

- حجازة.

- العتمور قبلي.

- العتمور المستجد.

- الكفور.

- جعفر الصادق.

- سلوا قبلي.

- عرب كيما.

- رعاية طفل.

- الكاجوج.

- نصر النوبة.

- ابريم.

- قورته ثالث.

- العلاقي دابود.

- وادي العرب.

- الدر وتنقالة.

- المالكي.

- الكرامة عنيبة.

- ادفو شرق.

- المفالسة.

- المحاميد.

- اللديد.

- العوينية.

- الشراونة قبلي.

- النزل.

- الشيخ علي.

- ادفو غرب.

- عمرو بن العاص.

- العوضلاب.

- النخل.

- المريناب.

- الرمادي بحري.

- الوقادب.

- رعاية طفل ادفو.

- حاجر البلاليص.

- العكارمية.

- الرمادي قبلي.

- الغوالية.

- الرقيقين.

- حاجر أبو خليفة.

- الغنيمية.