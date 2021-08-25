خطة بمليار جنيه استرليني للتعافي من كورونا في اسكتلندا

أعلنت الحكومة الاسكتلندية، خطة مدتها 5 سنوات، للتعافي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والآثار المترتبة عنه، حصلت على اعتماد هيئة الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا، باستثمارات حوالي مليار جنيه إسترليني، مخصصة لمواجهة المشكلات المتراكمة، بسبب تفشي الوباء في اسكتلندا، وزيادة سعة القطاع الصحي الإجمالية بنسبة 10% على الأقل.

الخطة تشمل الدعم النفسي

ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن الهدف الرئيسي من خطة الرعاية الأولية في اسكتلندا، استعادة استشارات الطبيب العام «الممارس العام»، وجهًا لوجه في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن الخطة سوف تستثمر أيضًا في دعم الصحة النفسية للقوى العاملة في القطاع الطبي الحكومي، وحملات التوظيف الوطنية والدولية الجديدة، والعناية بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين.

معالجة مشكلات الرعاية المتراكمة

وقالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجون، أثناء إعلانها عن الخطة: «بينما نحافظ على مرونتنا ضد فيروس كورونا والتعامل مع الضغوط الأخرى، تقدم الحكومة الاسكتلندية استثمارات مستهدفة، لزيادة السعة، وإصلاح النظام، وفي النهاية تقديم العلاج الذي يحتاجه الجميع أسرع وقت ممكن».

وأكدت ستورجون، أن «معالجة المشكلات المتراكمة في قطاع الرعاية الصحية أمر ضروري وستكون أولوية، لكننا نريد أن نذهب إلى أبعد من ذلك ونقدم خدمة طبية مبتكرة ومستدامة وأقوى من أي وقت مضى».

آلة لاستخراج لقاح كورونا

طور باحثون في تايلاند، آلة لاستخراج جرعات لقاح فيروس كورونا بشكل أكثر كفاءة، إذ تكافح البلاد مع أسوأ تفشي لفيروس كورونا حتى الآن، وباستخدام ذراع آلية، يمكن لنظام «أوتوفاك»، سحب 12 جرعة من لقاح استرازينيكا في 4 دقائق من قنينة، وفقًا لباحثين في جامعة شولالونجكورن.

وحتى الآن، تم تطعيم حوالي 9% من سكان تايلاند البالغ عددهم أكثر من 66 مليونًا بشكل كامل، مع وجود مشكلات التلقيح، بسبب انخفاض إمدادات اللقاح عما كان متوقعًا، إذ يقول فريق البحث إنه ينبغي أن يكونوا قادرين على إنتاج 20 وحدة أخرى من «أوتوفاك» في غضون 3 أو 4 أشهر، لكن ستكون هناك حاجة إلى التمويل والدعم الحكومي لوضعه قيد الاستخدام في جميع أنحاء البلاد.