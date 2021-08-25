بالصور.. «مدبولي» يتفقد أعمال ترميم صالة الأعمدة في معبد الكرنك.. ويلتقط صورًا تذكارية مع السياح

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، محافظة الأقصر، أعمال ترميم صالة الأعمدة بمعبد الكرنك، اليوم الأربعاء، رافقه خلال الزيارة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر.

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش

واطلع رئيس الوزراء والوفد المرافق له على أعمال تطوير طريق المرسى السياحي على كورنيش الأقصر، كما تفقد أعمال تطوير طريق الكباش الفرعوني من أعلى فندق «ايميلو السياحي»، الذي يطل على طريق الكباش الأثري لمتابعة أعمال الحفائر، ضمن أهم المشروعات الأثرية التي تقوم الدولة المصرية بتنفيذها حاليًا، وتستهدف تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم من خلال ربط معبد الكرنك ومعبد الأقصر ومعهم معبد موت، فضلًا عن أطلال طيبة القديمة الجاري الكشف عنها في منطقة نجع ابو عصبة مع طريق المواكب الكبرى.

«مدبولي» يلتقط صورا تذكارية مع السياح

يأتي ذلك استعدادا لاحتفالية افتتاح طريق الكباش الأثري والتني سيشهدها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال الزيارة التقط الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الصور التذكارية داخل المعبد برفقة عدد من السياح، كما تابع أعمال الترميمات التي تجري داخل المعابد.