رئيس الوزراء العراقي يصل الكويت لبحث التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى الكويت، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء الوطنية العراقية.

وأكد الكاظمي أن زيارته تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع مختلف الدول ومن بينها الكويت.

وفي وقت سابق، شدد رئيس الوزراء على أن المناقشات مع القادة السياسيين في الكويت ضرورية لرسم خريطة طريق إقليمية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة العراقية ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من أكتوبر في وقت لاحق من هذا العام، وقال إنها أعدت جميع الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة.

الحوار الأخوي بين العراق والكويت الطريق الأقصر لترسيخ العلاقات

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقابلة مع صحيفة الراي الكويتية، أن الحوار الصادق الأخوي المباشر بين العراق والكويت، هو الطريق الأقصر لترسيخ العلاقات وتعميق التعاون وحل التباينات وبناء أسس لمستقبل أفضل.

وأردف أن "التباحث مع القيادة السياسية في الكويت في هذه الظروف ضروري جداً لرسم خريطة طريق إقليمية تحدد بوضوح المتغيرات في المنطقة وطرق التعامل معها"، مشيرا إلى أن "الكويت تمتلك رؤية حكيمة في السياسات الخارجية مرتكزة على إرث طويل من التجارب والمبادرات الخيرة التي تكللت بالنجاح".

ولفت إلى أن "مشاركة الكويت في قمة بغداد ستكون إضافة أساسية ومهمة لأن كل المواضيع التي ستبحثها القمة هي هاجس الكويت ورسالتها على مدى عقود، أي حل الخلافات بالطرق السلمية، وإرساء مبادئ التعاون مكان التصادم، وترسيخ مفهوم السيادة وعدم التدخل في شؤون الغير، وقيام تكتلات اقتصادية هدفها الأول والأخير مصالح الشعوب، وإعلاء الشأن التنموي على ما عداه من أولويات"، مشدداً على أن "السلام في الإقليم ضرورة داخلية لدوله".