إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر في بطولة العالم لدراجات المضمار «ناشئين»

أعلن محمد إبراهيم، المدير الفني لمنتخب مصر للدراجات، قائمة اللاعبين واللاعبات المشاركين في بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين والتي تستضيفها مصر بمضمار القاهرة الدولي خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشارك في البطولة 46 دولة من مختلف قارات العالم.

منتخب الدراجات للمضمار ناشئين يضم 12 لاعبا ولاعبة

وتضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبا ولاعبة هم: عبدالله عفيفي -محمود بكر-يوسف شريف -بيجاد شريف -مهاب عزيز-خالد علام -عبد الرحمن فهيم -عبادة محمود-حبيبة السيد -شهد سعيد-مريم عاصم-بسملة رامي.

ويحرص الدكتور وجية عزام رئيس اللجنة المنظمة، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي، علي التواجد يوميا في المضمار لمتابعة المنتخب ومتابعة الاستعدادات الاخيرة لاستضافة البطولة وتزليل أي عقبات سريعا لتكون البطولة في أبهى صورة تليق وسمعة مصر العريقة.

46 دولة مشاركة في القائمة النهائية للبطولة

وكان الاتحاد الدولي للدراجات، قرر إغلاق باب قيد الدول المشاركة في البطولة، وأعلنت اللجنة المنظمة القائمة النهائية للدول المشاركة رسميا في البطولة، والتي تضم 46 دولة هي: الجزائر والأرجنتين والنمسا وبيلاروسيا وبلجيكا وبوروندي وكندا وكوستاريكا والتشيك و الدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وهونج كونج والهند وإيطاليا وكوت ديفوار والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا ومالي والمكسيك والمغرب وهولندا والنيجر ونيجيريا وبولندا والبرتغال ورومانيا وروسيا ورواندا والسعودية والسنغال وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وأسبانيا والسودان وسويسرا وترينداد وتوباجو وأوغندا وأوكرانيا والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب مصر منظمة ومستضيفة البطولة.

وبدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين 2021 بالتي تقام لأول مرة على مضمار استاد القاهرة الدولي، الذي يعد أكبر وأفضل مضمار دراجات تم إنشاؤه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتصميمه وفقا للمعايير المواصفات الدولية والعالمية.

جدير بالذكر أن إنشاء مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي، تم إنجازه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوجيهات رئاسية مشددة بعد فترة تعطل وتجمد استمرت لأكثر من 20 عاما.